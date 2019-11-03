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Мясо для гурманов: как в хозяйстве в центре Полесья производят мраморную говядину

04.11.2019 13:55 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Сейчас мясной ассортимент в белорусских магазинах радует даже самых привередливых. Есть у нас предложения и для гурманов – стейки из мраморной говядины.

О развитии животноводства и современных технологиях в сельском хозяйстве Беларуси рассказали в одной из серий документального цикла «Я шагаю по стране».

Развивать это новое для Беларуси направление начали сравнительно недавно. Именно этим и занимаются в хозяйстве ОАО «Агро-Мотоль» Брестской области. В сердце Полесья перспективным животноводством занимаются уже больше 10 лет.

Мясо для гурманов: как в хозяйстве в центре Полесья производят мраморную говядину

Анастасия Дехтяр, корреспондент:
Мы сейчас направляемся на пастбище, где пасутся коровы породы Лимузин.

За годы разведения хозяйство получило статус племзавода: здесь рождаются французы белорусского происхождения.

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Зоотехник Татьяна Анисковец о Лимузинах умеет рассказать с аппетитом.

Мясо для гурманов: как в хозяйстве в центре Полесья производят мраморную говядину

Мясо для гурманов: как в хозяйстве в центре Полесья производят мраморную говядину

Татьяна Анисковец, зоотехник:
Считается по вкусовым качествам мясо более вкусное, по мраморности. Сами лимузинские коровы по живому весу достигают 700-800 килограммов, а бычки – до тонны.

Мясо для гурманов: как в хозяйстве в центре Полесья производят мраморную говядину

Мясо для гурманов: как в хозяйстве в центре Полесья производят мраморную говядину

Подробнее в видеоматериале.

Люди в материале: Анастасия Дехтяр, Татьяна Анисковец
 
Теги: Витебск
 
 
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Сейчас мясной ассортимент в белорусских магазинах радует даже самых привередливых. Есть у нас предложения и для гурманов – стейки из мраморной говядины. О...
 
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