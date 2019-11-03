Мясо для гурманов: как в хозяйстве в центре Полесья производят мраморную говядину

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Сейчас мясной ассортимент в белорусских магазинах радует даже самых привередливых. Есть у нас предложения и для гурманов – стейки из мраморной говядины.

О развитии животноводства и современных технологиях в сельском хозяйстве Беларуси рассказали в одной из серий документального цикла «Я шагаю по стране».

Развивать это новое для Беларуси направление начали сравнительно недавно. Именно этим и занимаются в хозяйстве ОАО «Агро-Мотоль» Брестской области. В сердце Полесья перспективным животноводством занимаются уже больше 10 лет.





Анастасия Дехтяр, корреспондент:

Мы сейчас направляемся на пастбище, где пасутся коровы породы Лимузин.

За годы разведения хозяйство получило статус племзавода: здесь рождаются французы белорусского происхождения.

От ручного доения до мехатроников: как реализуют технологии животноводства в коровнике под Витебском

Зоотехник Татьяна Анисковец о Лимузинах умеет рассказать с аппетитом.









Татьяна Анисковец, зоотехник:

Считается по вкусовым качествам мясо более вкусное, по мраморности. Сами лимузинские коровы по живому весу достигают 700-800 килограммов, а бычки – до тонны.







