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Считает Беларусь второй родиной. Почему сириец решил переехать в деревню и разводить овец в Синеокой
Источник материала: СТВ
Поддержка государства – своеобразный стимул для того, чтобы двигаться в избранном направлении. Сириец Хамид Беларусь считает второй родиной. В советское время иностранец закончил здесь Горецкую сельхозакадемию, дипломную работу защитил на тему овцеводства
Сириец Хамид Беларусь считает второй родиной. В советское время иностранец закончил здесь Горецкую сельхозакадемию, дипломную работу защитил на тему овцеводства. Когда в 2011 году на государственном уровне заговорили о развитии отрасли, Хамид Фарадж расценил это как сигнал к действию.
Хамид Фарадж, фермер:
В Беларуси едва ли не на каждый вид животного, каждую растительную культуру, перспективную аграрную отрасль или проблему есть государственная программа, где по пунктам расписана стратегия развития.
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Считает Беларусь второй родиной. Почему сириец решил переехать в деревню и разводить овец в Синеокой
Поддержка государства – своеобразный стимул для того, чтобы двигаться в избранном направлении. Сириец Хамид Беларусь считает второй родиной. В советское время...
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