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Считает Беларусь второй родиной. Почему сириец решил переехать в деревню и разводить овец в Синеокой

04.11.2019 13:48 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Поддержка государства – своеобразный стимул для того, чтобы двигаться в избранном направлении. Сириец Хамид Беларусь считает второй родиной. В советское время иностранец закончил здесь Горецкую сельхозакадемию, дипломную работу защитил на тему овцеводства

О развитии животноводства и современных технологиях в сельском хозяйстве Беларуси рассказали в одной из серий документального цикла «Я шагаю по стране».

Считает Беларусь второй родиной. Почему сириец решил переехать в деревню и разводить овец в Синеокой

Сириец Хамид Беларусь считает второй родиной. В советское время иностранец закончил здесь Горецкую сельхозакадемию, дипломную работу защитил на тему овцеводства. Когда в 2011 году на государственном уровне заговорили о развитии отрасли, Хамид Фарадж расценил это как сигнал к действию.

Считает Беларусь второй родиной. Почему сириец решил переехать в деревню и разводить овец в Синеокой

Хамид Фарадж, фермер:
Есть восточная пословица: одна рука не хлопает, минимум нужно две. Нужна поддержка государства или государственных органов. Потому что государство – это мы, это работники района, области, министерства. И доходит до Президента. Спасибо Президенту – это не красивые слова, а на самом деле, за то, что он обратил внимание на овцеводство. 

Мясо для гурманов: как в хозяйстве в центре Полесья производят мраморную говядину

В Беларуси едва ли не на каждый вид животного, каждую растительную культуру, перспективную аграрную отрасль или проблему есть государственная программа, где по пунктам расписана стратегия развития.

От ручного доения до мехатроников: как реализуют технологии животноводства в коровнике под Витебском

Считает Беларусь второй родиной. Почему сириец решил переехать в деревню и разводить овец в Синеокой

Считает Беларусь второй родиной. Почему сириец решил переехать в деревню и разводить овец в Синеокой

Подробнее в видеоматериале.

Люди в материале: Абдул Хамид Фарадж
 
Теги: Витебск
 
 
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Поддержка государства – своеобразный стимул для того, чтобы двигаться в избранном направлении. Сириец Хамид Беларусь считает второй родиной. В советское время...
 
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