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«Болевые, удушающие приёмы разрешены». Завершился Кубок Беларуси по грэпплингу
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Стайках прошёл открытый Кубок Беларуси по грэпплингу, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Спортсмены были разделены на два дивизиона: профессионалов и тех, кто занимается грэпплингом относительно недавно. Помимо белорусов в турнире приняли участие борцы из России. Всего на ковер вышло порядка 60 спортсменов.
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Новости Беларуси. В Стайках прошёл открытый Кубок Беларуси по грэпплингу, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Спортсмены были разделены на два дивизиона:...
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