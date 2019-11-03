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«Болевые, удушающие приёмы разрешены». Завершился Кубок Беларуси по грэпплингу

04.11.2019 13:41 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Стайках прошёл открытый Кубок Беларуси по грэпплингу, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Болевые, удушающие приёмы разрешены». Завершился Кубок Беларуси по грэпплингу

Спортсмены были разделены на два дивизиона: профессионалов и тех, кто занимается грэпплингом относительно недавно. Помимо белорусов в турнире приняли участие борцы из России. Всего на ковер вышло порядка 60 спортсменов.

«Болевые, удушающие приёмы разрешены». Завершился Кубок Беларуси по грэпплингу


Вахтанг Сохадзе, председатель Белорусской федерации грэпплинга:
Когда у тебя есть хорошая база борьбы, то тебе будет легче переходить. Но все равно нужно подстраиваться под формат, потому что особенно здесь, в зоне профессионалов, практически все болевые, удушающие приемы разрешены, и это накладывает определенный отпечаток. Нужно быть готовым ко всему, не только броски проводить, но и быть готовым атаковать и защищаться.

«Болевые, удушающие приёмы разрешены». Завершился Кубок Беларуси по грэпплингу


Кубок Беларуси – второй по значимости турнир по грэпплингу, который проходит в нашей стране.

Люди в материале: Вахтанг Сохадзе
 
 
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Новости Беларуси. В Стайках прошёл открытый Кубок Беларуси по грэпплингу, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Спортсмены были разделены на два дивизиона:...
 
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