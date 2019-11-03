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Антирекорд «Динамо»: минские «зубры» проиграли в 11-й раз подряд

04.11.2019 13:37 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 11-е поражение подряд! Минское «Динамо» на выезде крупно уступило уфимской команде «Салават Юлаев» – 9:1, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Единственная белорусская шайба в ворота хозяев была заброшена во втором тайме. Отличился Владислав Еременко.

Антирекорд «Динамо»: минские «зубры» проиграли в 11-й раз подряд

Отметим, этот проигрыш в Континентальной хоккейной лиге стал самым крупным в истории для «зубров». Предыдущий антирекорд был зафиксирован в 2016 году в матче с «Авангардом» – 1:8.

Антирекорд «Динамо»: минские «зубры» проиграли в 11-й раз подряд

Теперь минчане с 18 очками занимают предпоследнее место в Западной конференции. Следующую игру КХЛ минчане проведут 12 ноября. На домашней площадке они примут «Торпедо» из Нижнего Новгорода.

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Новости Беларуси. 11-е поражение подряд! Минское «Динамо» на выезде крупно уступило уфимской команде «Салават Юлаев» – 9:1, сообщили в программе...
 
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