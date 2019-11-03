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В Беларуси в 2019 году экспорт медицинских услуг составит более $46 млн

04.11.2019 14:54 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Беларуси в 2019 году экспорт медицинских услуг составит более млн
Фото из открытых источников

Беларусь ежегодно наращивает экспорт медицинских услуг. В частности, как сообщил в эфире телеканала «Беларусь 1» начальник управления предпринимательской деятельности, ценообразования и государственного имущества Минздрава Беларуси Дмитрий КАЛИСТРАТОВ, в 2019 году этот показатель составит более $46 млн.

В Беларуси в 2019 году экспорт медицинских услуг составит более млн Какие медуслуги оказываются бесплатно, а за какие надо платить?

Специалист обратил внимание, что в 2018 году экспорт медуслуг составил более $43 млн. Чаще всего иностранцы прибегают к услугам белорусских онкологов, травматологов, ортопедов, кардиологов, стоматологов и косметологов.

Дмитрий Калистратов добавил, что ежегодно средний чек на одного иностранного пациента растет. Если в 2010 году он составлял около $85, то сегодня уже более $300.

 
 
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