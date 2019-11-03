В Беларуси в 2019 году экспорт медицинских услуг составит более $46 млн

Источник материала: Аргументы и факты

Беларусь ежегодно наращивает экспорт медицинских услуг. В частности, как сообщил в эфире телеканала «Беларусь 1» начальник управления предпринимательской деятельности, ценообразования и государственного имущества Минздрава Беларуси Дмитрий КАЛИСТРАТОВ, в 2019 году этот показатель составит более $46 млн.

Специалист обратил внимание, что в 2018 году экспорт медуслуг составил более $43 млн. Чаще всего иностранцы прибегают к услугам белорусских онкологов, травматологов, ортопедов, кардиологов, стоматологов и косметологов.

Дмитрий Калистратов добавил, что ежегодно средний чек на одного иностранного пациента растет. Если в 2010 году он составлял около $85, то сегодня уже более $300.