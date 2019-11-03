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Пришлось пожалеть о пластике. Экс-солистка «ВИА Гры» призналась: новая грудь чуть не разрушила ее жизнь
Источник материала: Tut.by
Миша Романова стала известна поклонникам женского трио во время шоу «Хочу V ВИА Гру»: тогда девушка вошла в состав тройки, которая победила в проекте и получила контракт с Константином Меладзе. Романова была одной из самых ярких солисток нового состава, но за полгода до расторжения контракта объявила, что уходит из коллектива из-за беременности. Как оказалось: девушка чуть не потеряла ребенка из-за собственной неосмотрительности и халатности врачей.
В интервью украинской журналистке Екатерине Осадчей артистка заверила, что увеличения груди было собственным желанием, а не требованием продюсера:
«Я безумно влюбилась, и мне очень хотелось поразить этого мужчину. Не знаю, чем я тогда думала, как могла это сделать».
Миша Романова рассказала, что обратилась в один из лучших украинских центров пластической хирургии, к известному врачу. А также прошла полный комплекс обследований и сдала все анализы, чтобы убедиться, что противопоказаний к проведению операции нет.
Но буквально через неделю-две после того, как маммопластика была сделана, певица узнала, что она ждет ребенка. Новость стала для нее шоком:
«У меня не было ни малейших признаков токсикоза. А так как я в тот период очень много работала, летала на гастроли, все время худела — сбои в менструальном цикле были для меня привычны. Оказалось, что меня оперировали под общим наркозом на 16-ой неделе беременности. Это страшно».
Романова говорит, что у хирурга, к которому она приехала сразу же, как только узнала новость, тряслись руки, но он пытался ее уверить, что врачи ни о чем не знали, но сама ситуация — рядовая, ничего страшного не произошло.
Артистка убеждена, что это ложь:
«Либо результаты анализов никто не смотрел в принципе, либо они просто не захотели терять 6 тысяч евро».
Вспоминая этот момент, Миша Романова плачет и признается, что ребенок — главное, что есть в ее жизни, и мысль о том, что она могла его потерять, до сих пор вызывает слезы. Девушка обозначила, что вариант аборта она не рассматривала: несмотря на то, что артистка растит ребенка одна, он для нее желанный и любимый.
«Я долго не решалась об этом говорить, потому что мне до сих пор неловко и больно. Но я не хочу, чтобы другая женщина оказалась в такой ситуации, слепо доверяя врачам».
Миша Романова не первая и, вероятно, не последняя звезда, которой пришлось пожалеть о результатах вмешательства в то, что дала природа.
Вспоминаем самые громкие случаи за последние годы:
Юлия Началова
Смерть 38-летней певицы шокировала ее поклонников. В отличие от ситуаций, когда болезнь звезды обсуждает вся страна, Юлия произволила впечатление здоровой молодой женщиной. Но оказалось, что проблемы со здоровьем начались давно: с того момента, как певица решила увеличить грудь.
Поначалу импланты не прижились, а после их удаления стало еще хуже — во время операции женщине занесли инфекцию, а после сепсиса началось осложнение — стали отказывать почки. Тогда Началову спасли, но восстановить утраченное здоровье ей так и не удалось.
Оксана Пушкина
Журналист и депутат Оксана Пушкина решилась даже не на пластику, а на, казалось бы, безобидные «уколы красоты». Обращалась, как и Миша Романова: к «известному» специалисту, которая работала со многими звездами.
Тем не менее, результаты работы доктора вызвали у Оксаны ужас: в носогубных складках стали появляться уплотнения, которые постепенно увеличивались и приобретали фиолетовый оттенок. Проблему не мог скрыть даже плотный грим. Больше всего ведущую пугало, что эти новообразования носят онкологический характер. Эту версию врачи отмели, но и обнадеживать не стали: что за препарат вкалывали ведущей и как он отразится на ее здоровье — неизвестно.
Сегодня, после ряда консультация со специалистами и долгого лечения, Оксана выглядит также хорошо, как и до этой эпопеи. Но женщина по-прежнему переживает:
«Что будет с моим лицом? С моим здоровьем? До сих пор не ясно. „Пуля замедленного действия“, как называют врачи, инородное тело, которое находится у меня в районе носогубных складок, оно дает постоянное воспаление. Но единого мнения специалистов, как решить мою проблему, пока нет».
Татьяна Васильева
Известная ктриса долго выбирала врача, который мог бы убрать мешки под глазами и второй подбородок, сдавала весь спектр анализов и была уверена, что все пройдет гладко.
Но накануне Васильева заболела, сбила температуру аспирином и, не придав этому значения, на следующий день пришла на операцию. Аспирин сильно разжижает кровь: и во время работы хирурга открылось сильнейшее кровотечение. Его едва удалось остановить.
— Я действительно чудом вернулась с того света, но не хочу об этом рассказывать, — говорит актриса.
И добавляет, что несмотря на пережитый ужас, не собирается отказываться от эстетической хирургии: состариться и потерять востребованность для нее страшнее, чем снова лечь на операционный стол.
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Пришлось пожалеть о пластике. Экс-солистка «ВИА Гры» призналась: новая грудь чуть не разрушила ее жизнь
Миша Романова, одна из самых ярких экс-солисток новой «ВИА Гры» рассказала, что операция по увеличению груди могла разрушить ее жизнь: девушка рисковала потерять...
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