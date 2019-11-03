Пришлось пожалеть о пластике. Экс-солистка «ВИА Гры» призналась: новая грудь чуть не разрушила ее жизнь

Источник материала: Tut.by

Миша Романова стала известна поклонникам женского трио во время шоу «Хочу V ВИА Гру»: тогда девушка вошла в состав тройки, которая победила в проекте и получила контракт с Константином Меладзе. Романова была одной из самых ярких солисток нового состава, но за полгода до расторжения контракта объявила, что уходит из коллектива из-за беременности. Как оказалось: девушка чуть не потеряла ребенка из-за собственной неосмотрительности и халатности врачей.



Фото: Pinterest.com / Прошлый состав «ВИА Гры»: Миша Романова в центре

В интервью украинской журналистке Екатерине Осадчей артистка заверила, что увеличения груди было собственным желанием, а не требованием продюсера:

«Я безумно влюбилась, и мне очень хотелось поразить этого мужчину. Не знаю, чем я тогда думала, как могла это сделать».

Миша Романова рассказала, что обратилась в один из лучших украинских центров пластической хирургии, к известному врачу. А также прошла полный комплекс обследований и сдала все анализы, чтобы убедиться, что противопоказаний к проведению операции нет.

Но буквально через неделю-две после того, как маммопластика была сделана, певица узнала, что она ждет ребенка. Новость стала для нее шоком:

«У меня не было ни малейших признаков токсикоза. А так как я в тот период очень много работала, летала на гастроли, все время худела — сбои в менструальном цикле были для меня привычны. Оказалось, что меня оперировали под общим наркозом на 16-ой неделе беременности. Это страшно».

Романова говорит, что у хирурга, к которому она приехала сразу же, как только узнала новость, тряслись руки, но он пытался ее уверить, что врачи ни о чем не знали, но сама ситуация — рядовая, ничего страшного не произошло.

Артистка убеждена, что это ложь:

«Либо результаты анализов никто не смотрел в принципе, либо они просто не захотели терять 6 тысяч евро».

Вспоминая этот момент, Миша Романова плачет и признается, что ребенок — главное, что есть в ее жизни, и мысль о том, что она могла его потерять, до сих пор вызывает слезы. Девушка обозначила, что вариант аборта она не рассматривала: несмотря на то, что артистка растит ребенка одна, он для нее желанный и любимый.

«Я долго не решалась об этом говорить, потому что мне до сих пор неловко и больно. Но я не хочу, чтобы другая женщина оказалась в такой ситуации, слепо доверяя врачам».

Миша Романова не первая и, вероятно, не последняя звезда, которой пришлось пожалеть о результатах вмешательства в то, что дала природа.

Вспоминаем самые громкие случаи за последние годы:

Юлия Началова

Смерть 38-летней певицы шокировала ее поклонников. В отличие от ситуаций, когда болезнь звезды обсуждает вся страна, Юлия произволила впечатление здоровой молодой женщиной. Но оказалось, что проблемы со здоровьем начались давно: с того момента, как певица решила увеличить грудь.

Поначалу импланты не прижились, а после их удаления стало еще хуже — во время операции женщине занесли инфекцию, а после сепсиса началось осложнение — стали отказывать почки. Тогда Началову спасли, но восстановить утраченное здоровье ей так и не удалось.

Оксана Пушкина

Журналист и депутат Оксана Пушкина решилась даже не на пластику, а на, казалось бы, безобидные «уколы красоты». Обращалась, как и Миша Романова: к «известному» специалисту, которая работала со многими звездами.

Тем не менее, результаты работы доктора вызвали у Оксаны ужас: в носогубных складках стали появляться уплотнения, которые постепенно увеличивались и приобретали фиолетовый оттенок. Проблему не мог скрыть даже плотный грим. Больше всего ведущую пугало, что эти новообразования носят онкологический характер. Эту версию врачи отмели, но и обнадеживать не стали: что за препарат вкалывали ведущей и как он отразится на ее здоровье — неизвестно.

Сегодня, после ряда консультация со специалистами и долгого лечения, Оксана выглядит также хорошо, как и до этой эпопеи. Но женщина по-прежнему переживает:

«Что будет с моим лицом? С моим здоровьем? До сих пор не ясно. „Пуля замедленного действия“, как называют врачи, инородное тело, которое находится у меня в районе носогубных складок, оно дает постоянное воспаление. Но единого мнения специалистов, как решить мою проблему, пока нет».

Татьяна Васильева



Фото: instagram.com/grushevskiymikhail

Известная ктриса долго выбирала врача, который мог бы убрать мешки под глазами и второй подбородок, сдавала весь спектр анализов и была уверена, что все пройдет гладко.

Но накануне Васильева заболела, сбила температуру аспирином и, не придав этому значения, на следующий день пришла на операцию. Аспирин сильно разжижает кровь: и во время работы хирурга открылось сильнейшее кровотечение. Его едва удалось остановить.

— Я действительно чудом вернулась с того света, но не хочу об этом рассказывать, — говорит актриса.

И добавляет, что несмотря на пережитый ужас, не собирается отказываться от эстетической хирургии: состариться и потерять востребованность для нее страшнее, чем снова лечь на операционный стол.