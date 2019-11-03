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Профилактическая акция «Полезные каникулы» проходит в Пинском районе

04.11.2019 — Разное | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Профилактическая акция «Полезные каникулы» проходит в Пинском районе
Пинская районная инспекция по делам несовершеннолетних проводит индивидуальную профилактическую работу с подростками. На территории района с 31 октября по 4 ноября проходило специальное комплексное мероприятие «Подросток», а с 1 по 9 ноября проводится профилактическая акция «Полезные каникулы».

При совершении правонарушений, связанных с употреблением спиртных напитков, несовершеннолетние ставятся на учёт к врачу-наркологу. Это может негативно сказаться, в том числе, на возможности поступления в отдельные учреждения, обеспечивающие получение среднего специального и высшего образования.

Родители обязаны помнить, что в случае совершения несовершеннолетним правонарушения или преступления при не достижении им возраста привлечения к ответственности, родители могут быть привлечены к административной ответственности по ст. 9.4 КоАП Республики Беларусь — за невыполнение обязанностей по воспитанию детей, а в отношении несовершеннолетнего инспекцией по делам несовершеннолетних будет проводиться индивидуальная профилактическая работа.

В статье 17.13 Кодекса об административных правонарушениях Республики Беларусь указано, что неисполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по сопровождению несовершеннолетнего в возрасте до 16 лет с 23.00 до 06.00 часов вне жилища влечёт предупреждение или наложение штрафа в размере до двух базовых величин. Те же действия, совершённые повторно в течение одного года после наложения административного взыскания за такое нарушение, влечёт наложение штрафа от двух до пяти базовых величин.

Надо знать, что за убийство, изнасилование, хулиганство, кражу, незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов уголовная ответственность наступает с 14 лет. За административные правонарушения к ответственности подростки привлекаются с 16 лет. Но есть такие правонарушения, за которые ответственность наступает с 14 лет: за умышленное причинение телесного повреждения, за мелкое хищение, за мелкое хулиганство и др.

Инспекция по делам несовершеннолетних Пинского РОВД

 
 
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