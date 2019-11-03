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Профилактическая акция «Полезные каникулы» проходит в Пинском районе
04.11.2019 — Разное | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
При совершении правонарушений, связанных с употреблением спиртных напитков, несовершеннолетние ставятся на учёт к врачу-наркологу. Это может негативно сказаться, в том числе, на возможности поступления в отдельные учреждения, обеспечивающие получение среднего специального и высшего образования.
Родители обязаны помнить, что в случае совершения несовершеннолетним правонарушения или преступления при не достижении им возраста привлечения к ответственности, родители могут быть привлечены к административной ответственности по ст. 9.4 КоАП Республики Беларусь — за невыполнение обязанностей по воспитанию детей, а в отношении несовершеннолетнего инспекцией по делам несовершеннолетних будет проводиться индивидуальная профилактическая работа.
В статье 17.13 Кодекса об административных правонарушениях Республики Беларусь указано, что неисполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по сопровождению несовершеннолетнего в возрасте до 16 лет с 23.00 до 06.00 часов вне жилища влечёт предупреждение или наложение штрафа в размере до двух базовых величин. Те же действия, совершённые повторно в течение одного года после наложения административного взыскания за такое нарушение, влечёт наложение штрафа от двух до пяти базовых величин.
Инспекция по делам несовершеннолетних Пинского РОВД
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> Пинская районная инспекция по делам несовершеннолетних проводит индивидуальную профилактическую работу с подростками. На территории района с 31 октября по 4...
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