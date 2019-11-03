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Медведев жестко прокомментировал слова Лукашенко о «чужих войнах»

04.11.2019 15:15 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Медведев жестко прокомментировал слова Лукашенко о «чужих войнах»

фото: ria.ru

Российский премьер заявил, что ему «очень странно слышать такие слова».

Дмитрий Медведев прокомментировал высказывание белорусского президента об участии Беларуси в войнах в разные периоды истории. В конце октября Лукашенко, говоря о размещении  Вооруженных сил США в Литве, заявил, что белорусы "навоевались в чужих войнах" и "всегда теряли больше, чем кто-либо", поэтому "страница войн для белорусского народа уже перевернута".

«Все эти войны — не наши войны. Отечественная война 1812 года, Наполеон прошелся до Москвы и назад вернулся через Белоруссию. Все разграблено, все было уничтожено. Потом Первая мировая война. Дошли до того, что от Белоруссии осталась только узенькая полосочка — часть восточных губерний отошло России, а до Минска отошли к Польше по Рижскому договору. Потом Вторая мировая война, у нас — Великая Отечественная война. Полностью Беларусь стерли с лица земли»,— сказал Лукашенко в интервью информагентству «Хабар».

Сегодня Медведев на пресс-конференции довольно жестко ответил Лукашенко: "Мы ни в коем случае не должны бросать хоть какую-то тень на подвиг наших предков, которые защищали свою землю, — жили на территории современной России или Беларуси, но они защищали-то ведь свою землю от захватчиков. Так было в 1812 году, так было в период Первой Мировой войны, какую бы оценку ни давали ей историки, так, естественно, было в период Второй Мировой или Великой Отечественной войны. <...> Это не участие в чужих войнах. Поэтому для меня очень странно слышать такие слова", — цитирует ответ Медведева РИА Новости.  

 
Теги: Минск
 
 
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Российский премьер заявил, что ему «очень странно слышать такие слова».
 
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