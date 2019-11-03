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«Главное - чтобы фамилия как в паспорте». Минчанке на почте не отдали перевод, потому что она вышла замуж

04.11.2019 15:10 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

«Работница почты уперлась и перевод мне не отдала. Сказала, что в паспорте фамилия не соответствует. Хотя до этого мне 5 месяцев выдавали переводы на девичью фамилию», — рассказывает минчанка Ольга, которая полгода назад вышла замуж и сменила фамилию. «Белпочта» говорит, что никакого нового документа не вышло, но теперь, если фамилия, на которую отправлен перевод, и в паспорте отличается, то деньги отдать они не могут.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский

В редакцию обратилась читательница, которой на почте не отдали денежный перевод.

— В субботу пришла на почту, чтобы получить денежный перевод. Я полгода назад вышла замуж, фамилия в паспорте поменялась. Кроме того, адрес прописки у меня не тот, по которому я проживаю. Но я так получала переводы уже 5 месяцев, никого ничего не смущало, имя и отчество совпадают ведь. Есть штамп о браке, — рассказывает Ольга. — Но в этот раз работница почты уперлась и деньги мне не отдала. Сказала, что с 1 ноября какой-то документ вышел, который запрещает им выдавать переводы, если фамилия в паспорте не соответствует той, что указал отправитель перевода.

Ольга говорит, что на почте ей сказали попросить отправителя указывать ее нынешнюю фамилию, а не девичью. Фамилия обязательно должна соответствовать.

— А если у человека нет возможности связаться с отправителем, выслать ему копии паспорта с новой фамилией? Что тогда делать? — задается вопросом девушка.

В контакт-центре «Белпочты» сказали, что работники отделения, в которое Ольга обращалась за переводом, сделали все правильно.

— Это не то чтобы новый закон вышел. Просто поступила информация, что после смены фамилии на старую можно получать почтовые отправления в течение месяца. Столько дается на замену документов, — пояснили в контакт-центре. — Но спустя месяц уже необходимо, чтобы почтовые отправления поступали на новую фамилию. На ту, которая написана в паспорте. В данном случае нужно обратиться к отправителю и попросить написать заявление, чтобы этот перевод вручили на новую фамилию получателя.

Если этого не сделать, перевод просто вернут отправителю в течение 30 дней, сказали на предприятии.

Про адрес в контакт-центре сказали, что отправитель не обязательно должен указывать тот, который написан в паспорте.

— Адрес прописки и адрес проживания может не совпадать. Главное чтобы фамилия, имя и отчество были указаны как в паспорте.

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В «Белпочте» пояснили, почему кассир отказалась отдать получательнице деньги.
 
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