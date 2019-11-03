«Дзве душы» на всю Беларусь: спектакль главной сцены Купаловского впервые покажут в прямом эфире

Источник материала: Новости Дзержинска

Видеосервис VOKA продолжает вести бесплатные трансляции знаковых постановок Купаловского театра в прямом эфире.

8 ноября будет впервые показан спектакль главной сцены Купаловского театра – «Дзве душы» в постановке Николая Пинигина. Трансляция состоится в рамках специального проекта к 100-му сезону театра совместно с компанией А1.

Спектакль «Дзве душы» поставлен по одноименной повести Максима Горецкого, которой также исполнилось 100 лет – она написана в 1919 году после Первой мировой войны. В 2016 году эта философская проза впервые была вынесена на театральную сцену режиссером Николаем Пинигиным.

«Дзве душы» – история подмененных в детстве мальчишек из крестьянской и дворянской семей, повзрослевших и оказавшихся в центре знаковых исторических событий. Авторы инсценировки – Максим Климкович и Владислав Ахроменко – отобрали несколько фрагментов из повести и дополнили отрывками из других текстов Горецкого, чтобы за судьбами главных героев и страны можно было проследить в хронологическом порядке с 1890-х по 1930-е годы.









Действие спектакля как будто перенесено в старое фотоателье: кадр за кадром за считанные секунды сменяют друг друга декорации, а на экран транслируется видеоряд из уникальных кадров кинохроники начала ХХ века, фотографий и документов из архива академика Родима Горецкого – племянника белорусского классика. На сцене появляется и персонаж самого писателя в тюремной робе (Максим Горецкий был осужден на пять лет ссылки и расстрелян в 1938 году).

«Дзве душы» – один из самых массовых спектаклей у купаловцев. В нем занята практически вся труппа, студенты Белорусской государственной академии искусств, дети из театральных студий – всего около 40 человек. В роли подмененных братьев Игната Обдираловича и Василя – Роман Подоляко и Иван Кушнерук. В образе Максима Горецкого – Александр Павлов.

Бесплатная трансляция будет доступна исключительно в прямом эфире – с любого устройства и в сети любого оператора после авторизации в приложении VOKA или на сайте voka.tv по номеру мобильного телефона. Многокамерная художественная съемка в высоком качестве позволит каждому зрителю максимально погрузиться в атмосферу театрального зала и увидеть все происходящее на сцене с разных ракурсов. Начало показа – в 19:00.



