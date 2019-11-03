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В Могилевской области - новый начальник ГАИ. Знаете, откуда он?
Источник материала: Tut.by
Управление ГАИ Могилевской области возглавил Вячеслав Крылов. На этой должности он сменил Михаила Невмержицкого, который руководил ГАИ последние 9 лет. Крылова уже представили личному составу,
До нового назначения Вячеслав Крылов почти 5,5 лет возглавлял Шкловский РОВД — с конца мая 2014 года. Крылову 42 года, он уроженец Шклова. В органах внутренних дел служит уже 25 лет — с 1994 года. Информация об этом была на
У нового начальника будет и новый заместитель — начальником отделения ДПС и профилактики назначен подполковник милиции Виктор Цурпанов. До нового назначения он работал в отделе ГАИ Могилевского РОВД.
«Уверен, что они способны не только укрепить профессионализм сотрудников Госавтоинспекции области, но и вывести его на качественно новый уровень. Важно, чтобы на дорогах области оставался порядок, а пешеходы, водители и пассажиры чувствовали себя в безопасности», — сказал во время представления Крылова и Цурпанова глава УВД области Игорь Щербаченя.
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Назначен и его новый заместитель - начальник отделения дорожно-патрульной службы и профилактики.
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