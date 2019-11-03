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Сельчане могут остаться без пенсии: колхозы не платят в ФСЗН
Источник материала: Партизан
Задолженность взносов в Фонд социальной защиты населения (ФСЗН) составляет сейчас около 45 млн рублей, сообщил сегодня первый заместитель министра труда и социальной защиты Андрей Лобович.
По его словам, это не такая большая сумма. Подавляющее число должников — сельскохозяйственные предприятия. Как правило, должны сельхозорганизации Витебской области.
Также первый заместитель министра сообщил, что в 2020 году расходы ФСЗН планируются в сумме 17 млрд. 78% от этой суммы пойдут на пенсии. На пособия — 20%, то есть 3,4 млрд. Из них — 2,5 млрд на детские пособия.
Также около 676 млн пойдет на пенсии за счёт республиканского бюджета (для незастрахованных в ФСЗН).
Доходы ФСЗН в 2020 году планируются в размере 17, 2 млрд, из которых 86% — это страховые взносы.
То есть, профицит такой же, как планировался на 2019 год — приблизительно на уровне 200 млн.
Субвенции из ргосбюджета составят 2 млрд рублей.
Таким образом, государство продолжает увеличивать запланированные показатели ФСЗН. На 2019 год расходы были заложены в сумме около 14,8 млрд, а расходы — 15 млрд.
Андрей Лобович пояснил, что рост бюджета ФСЗН связан с номинальным ростом пенсий. На самом деле, ожидается небольшое уменьшение числа пенсионеров.
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Задолженность взносов в Фонд социальной защиты населения (ФСЗН) составляет сейчас около 45 млн рублей, сообщил сегодня первый заместитель министра труда и...
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