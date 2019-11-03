ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Белорусы против 7 ноября

04.11.2019 15:15 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Беларусь остается единственной страной в мире, где 7 ноября – государственный праздник и официальный выходной.

Белорусы против 7 ноября
Иногда это приводит белорусов к ликованию, как, например, в этом году – 7 ноября выпадает на четверг, поэтому рабочий день с пятницы переносят на следующую субботу, и неделя в офисе сокращается до трех дней. Но это не отменяет всего остального: на сайте «Удобный город» появилась петиция, в которой авторы требуют заменить устаревший праздник, сообщает kyky.org.

Чего именно хотят люди?


Авторы просят признать, что, консервируя эту дату как государственный праздник, страна «застревает во времени». Так, Россия перестала праздновать 7 ноября в 1996 году, Украина – в 2000-м. Даже Кыргызстан, которая долгое время оставалась единственным суверенным напарником Беларуси, в 2017 обновила его повод, оставив дату.

При этом в прошлом году Александр Лукашенко говорил, что день надо наполнить другим смыслом, потому что отмечается он по привычке. «102-я годовщина Октябрьской революции должна быть в Беларуси последней», – пишут авторы.

Авторы обращения подчеркивают, что не призывают стирать событие из истории Беларуси и отказываться от дополнительного выходного, но выступают за актуализацию поводов и пересмотр даты. Вот варианты, которые они предлагают:

День памяти или «Дзяды», соответствующие Дню [памяти] мертвых во многих странах (1-2 ноября);

День родной литературы, в день рождения Якуба Коласа (3 ноября);

День развития электротранспорта, в честь запуска первого в мире метро на электрической тяге в Лондоне в 1890 году (4 ноября);


День военного разведчика (5 ноября);

День беларуско-украинской дружбы, в честь дня освобождения Киева во время Второй мировой войны (6 ноября);

День хоккея, в честь первого матча национальной сборной (7 ноября).

Через шесть дней электронное обращение направят сразу в три инстанции: aдминистрацию Лукашенко, Минтруда и Совет министров. Если вы разделяете эту идею, можете перейти по ссылке и оставить свою подпись.
 
 
Ссылка на источник 25
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Беларусь остается единственной страной в мире, где 7 ноября – государственный праздник и официальный выходной.
 
Новости дня
Новости разные
 
В пункте пропуска «Бенякони» возможны пробки. Ремонт на литовской стороне
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Новолукомля
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Кировец
04.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика