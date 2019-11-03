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Кандидат в депутаты - об избиении: Следы от подошв остались на моих висках

04.11.2019 15:11 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Кандидат в депутаты Дмитрий Казакевич, брутально задержанный накануне в Куропатах с пятью соратниками, рассказал "Белорусскому партизану" о последствиях инцидента.

Кандидат в депутаты - об избиении: Следы от подошв остались на моих висках
Дмитрий Казакевич, архивное фото
- Все, кто вчера имел возможность попасть к врачу, вышли со справками о побоях. У Иллариона Трусова – повреждение ноги, а Дениса Урбановича избили так, что в РОВД пришлось вызывать скорую помощь. Мне побили грудную клетку, тазобедренный сустав, височную область: у меня по вискам прыгали подошвами, даже следы от подошв остались на висках. 

Я тоже просил вызвать скорую, но мне не то что скорую не вызвали – я полтора часа просился в туалет. Только когда я отказался вообще называть свои данные, я добился, чтобы меня вывели в туалет. 

- Где сейчас находится Денис Урбанович?

- Мне ничего не известно.

- Три человека сняли побои, еще трое находятся в СИЗО?

- Все просились к врачу, потому что всех нас помяли хорошо. Но трое ребят находятся в СИЗО, как я предполагаю, к ним врача не допускали. Если их после суда сегодня выпустят, то и они получат справки.

Потому что когда нас привезли в РОВД, то думали, что Максим Урбанович вообще без сознания лежит, ему командуют: поднимайтесь, а он встать не может – под руки поднимали. 


- Какие действия будете предпринимать в качестве кандидата в депутаты?

- Хотелось бы дождаться результата сегодняшних судов, потому что систему надо наказывать. Но, как мне кажется, нужно действовать совместно, а не поодиночке. На меня самого составили два протокола: по статье 17.1 и 23.4 – неповиновение. 

Меня вообще выпустили вчера без объяснений, типа, иди отсюда. У меня все время выпытывали, в каком районе я живу, я так понимаю, передадут мое дело по месту прописки. 

Они в конце концов поняли, что они сделали, кого побили; есть вероятность того, что мое дело просто развалится. На видео видно, что я в потасовке участия не принимал, стоял в стороне, - и как меня можно судить на основании этих видеозаписей?

Напомним, 3 ноября кандидат в депутаты и один из защитников Куропат Дмитрий Казакевич попытался пройти на территорию ресторана «Поедем поедим», но охрана его не пропустила. Началась потасовка. В результате милиционеры задержали шестерых человек из Куропатской стражи и отвезли их в Боровлянский отдел милиции.


Помимо Дмитрия Казакевича, были задержаны председатель Молодого фронта Денис Урбанович, его брат Максим, а также активисты Валерий Рябцев, Илларион Трусов и Виталий Трегубов.

Дмитрия Казакевича выпустили только благодаря наличию удостоверения кандидата в депутаты. Дениса Урбановича после избиения доставили в больницу, а несовершеннолетнего Иллариона Трусова забрали родители. Остальных оставили их в РОВД.

на фото: Денис Урбанович


справка Иллариона  Трусова

Как рассказал об этом накануне сайту БХД Дмитрий Казакевич, "всю дорогу нас били ногами и прыгали по нас"
 
 
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Кандидат в депутаты Дмитрий Казакевич, брутально задержанный накануне в Куропатах с пятью соратниками, рассказал "Белорусскому партизану" о последствиях...
 
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