Кандидат в депутаты - об избиении: Следы от подошв остались на моих висках

- Все, кто вчера имел возможность попасть к врачу, вышли со справками о побоях. У Иллариона Трусова – повреждение ноги, а Дениса Урбановича избили так, что в РОВД пришлось вызывать скорую помощь. Мне побили грудную клетку, тазобедренный сустав, височную область: у меня по вискам прыгали подошвами, даже следы от подошв остались на висках.





Я тоже просил вызвать скорую, но мне не то что скорую не вызвали – я полтора часа просился в туалет. Только когда я отказался вообще называть свои данные, я добился, чтобы меня вывели в туалет.





- Где сейчас находится Денис Урбанович?





- Мне ничего не известно.





- Три человека сняли побои, еще трое находятся в СИЗО?





- Все просились к врачу, потому что всех нас помяли хорошо. Но трое ребят находятся в СИЗО, как я предполагаю, к ним врача не допускали. Если их после суда сегодня выпустят, то и они получат справки.





Потому что когда нас привезли в РОВД, то думали, что Максим Урбанович вообще без сознания лежит, ему командуют: поднимайтесь, а он встать не может – под руки поднимали.









- Какие действия будете предпринимать в качестве кандидата в депутаты?





- Хотелось бы дождаться результата сегодняшних судов, потому что систему надо наказывать. Но, как мне кажется, нужно действовать совместно, а не поодиночке. На меня самого составили два протокола: по статье 17.1 и 23.4 – неповиновение.





Меня вообще выпустили вчера без объяснений, типа, иди отсюда. У меня все время выпытывали, в каком районе я живу, я так понимаю, передадут мое дело по месту прописки.





Они в конце концов поняли, что они сделали, кого побили; есть вероятность того, что мое дело просто развалится. На видео видно, что я в потасовке участия не принимал, стоял в стороне, - и как меня можно судить на основании этих видеозаписей?





Напомним, 3 ноября кандидат в депутаты и один из защитников Куропат Дмитрий Казакевич попытался пройти на территорию ресторана «Поедем поедим», но охрана его не пропустила. Началась потасовка. В результате милиционеры задержали шестерых человек из Куропатской стражи и отвезли их в Боровлянский отдел милиции.



Помимо Дмитрия Казакевича, были задержаны председатель Молодого фронта Денис Урбанович, его брат Максим, а также активисты Валерий Рябцев, Илларион Трусов и Виталий Трегубов.





Дмитрия Казакевича выпустили только благодаря наличию удостоверения кандидата в депутаты. Дениса Урбановича после избиения доставили в больницу, а несовершеннолетнего Иллариона Трусова забрали родители. Остальных оставили их в РОВД.





на фото: Денис Урбанович









справка Иллариона Трусова





Как рассказал об этом накануне сайту БХД Дмитрий Казакевич, "всю дорогу нас били ногами и прыгали по нас"











