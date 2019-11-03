Служебный роман по-американски: уволен глава McDonald’s









Гигант индустрии быстрого питания сообщил, что бывший президент и генеральный директор Стив Истербрук продемонстрировал неспособность к здравым суждениям. Компания отметила, что менеджерам McDonald’s запрещено вступать в романтические отношения с прямыми или косвенными подчиненными.





В письме, направленном работникам компании, Истербрук признал, что у него был служебный роман, назвав его ошибкой.





«Учитывая ценности компании, я согласен с советом директоров, что мне пора двигаться дальше», – говорится в сообщении, отправленном по электронной почте.





Совет директоров McDonald’s проголосовал за уход Истербрука в пятницу после проведения тщательного разбирательства.





Детали компенсационного пакета, который получит Истербрук, станут известны в понедельник из документов, которые будут поданы в федеральные органы. Он также покинет совет директоров компании.





Истербрук занимал пост генерального директора с 2015 года.





McDonald’s не сообщил никаких сведений о коллеге, чьи отношения с Истербруком вызвали скандал. Его адвокат отказался отвечать на вопросы.





Совет директоров назначил новым президентом и генеральным директором Криса Кемпчински, который недавно работал президентом отделения McDonald’s в США.





Две недели назад McDonald’s сообщила о снижении чистой прибыли на 2 процента в третьем квартале, когда компания потратила внушительные средства на реконструкцию ресторанов и расширение услуг по доставке.





С тех пор акции компании упали на 7,5 процентов, хотя в годовом исчислении они подорожали на 9,2 процента.





Сеть бургерных также страдает от снижения посещаемости своих ресторанов.





Смена руководства не связана с операционными или финансовыми показателями компании, отмечается в ее пресс-релизе.









Решение McDonald’s, возможно, является признаком прогресса в решении проблем, связанных с рабочей атмосферой в компании, о которых стало известно в эпоху движения #MeToo («Я тоже»), говорит профессор права из Университета Ричмонда Карл Тобиас.





«Другие компании не всегда принимают меры по такой информации и не всегда увольняют генерального директора за такое, так что, похоже, они пытаются проводить довольно жесткую политику в этой ситуации», – добавляет Тобиас.





Среди прочих проблем со своими ресторанами McDonald’s столкнулась с обвинениями в домогательствах на рабочем месте.





В мае компания сообщила, что она усиливает программу тренингов и предлагает новую горячую линию для сотрудников после того, как организация Fight for $15 («Борьба за 15 долларов в час»), отстаивающая интересы работников, подала против компании десятки исков, связанных с сексуальными домогательствами.





Организация заявила, что реакция McDonald’s на жалобы на сексуальные домогательства была неадекватной, и «компании нужно быть полностью прозрачной в вопросе об увольнении Истербрука и уходе других руководителей в связи с этими вопросами».





Кемпчински пришел в McDonald’s в 2015 году. Он отвечал за работу примерно 14 тысяч ресторанов в США, сыграл важную роль в реализации стратегического плана McDonald’s и курировал самую всеобъемлющую трансформацию бизнеса в истории McDonald’s в США, отмечается в заявлении председателя совета директоров компании Энрике Эрнандеса.









Кемпчински называл Истербрука своим наставником.