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Служебный роман по-американски: уволен глава McDonald’s

04.11.2019 14:43 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Генеральный директор McDonald’s был уволен в связи с нарушением политики компании, после того как он вступил по взаимному согласию в отношения с коллегой, сообщила корпорация в воскресенье.



Гигант индустрии быстрого питания сообщил, что бывший президент и генеральный директор Стив Истербрук продемонстрировал неспособность к здравым суждениям. Компания отметила, что менеджерам McDonald’s запрещено вступать в романтические отношения с прямыми или косвенными подчиненными.

В письме, направленном работникам компании, Истербрук признал, что у него был служебный роман, назвав его ошибкой.

«Учитывая ценности компании, я согласен с советом директоров, что мне пора двигаться дальше», – говорится в сообщении, отправленном по электронной почте.

Совет директоров McDonald’s проголосовал за уход Истербрука в пятницу после проведения тщательного разбирательства. 

Детали компенсационного пакета, который получит Истербрук, станут известны в понедельник из документов, которые будут поданы в федеральные органы. Он также покинет совет директоров компании. 

Истербрук занимал пост генерального директора с 2015 года.

McDonald’s не сообщил никаких сведений о коллеге, чьи отношения с Истербруком вызвали скандал. Его адвокат отказался отвечать на вопросы.

Совет директоров назначил новым президентом и генеральным директором Криса Кемпчински, который недавно работал президентом отделения McDonald’s в США.

Две недели назад McDonald’s сообщила о снижении чистой прибыли на 2 процента в третьем квартале, когда компания потратила внушительные средства на реконструкцию ресторанов и расширение услуг по доставке. 

С тех пор акции компании упали на 7,5 процентов, хотя в годовом исчислении они подорожали на 9,2 процента. 

Сеть бургерных также страдает от снижения посещаемости своих ресторанов.

Смена руководства не связана с операционными или финансовыми показателями компании, отмечается в ее пресс-релизе.


Решение McDonald’s, возможно, является признаком прогресса в решении проблем, связанных с рабочей атмосферой в компании, о которых стало известно в эпоху движения #MeToo («Я тоже»), говорит профессор права из Университета Ричмонда Карл Тобиас.

«Другие компании не всегда принимают меры по такой информации и не всегда увольняют генерального директора за такое, так что, похоже, они пытаются проводить довольно жесткую политику в этой ситуации», – добавляет Тобиас.

Среди прочих проблем со своими ресторанами McDonald’s столкнулась с обвинениями в домогательствах на рабочем месте. 

В мае компания сообщила, что она усиливает программу тренингов и предлагает новую горячую линию для сотрудников после того, как организация Fight for $15 («Борьба за 15 долларов в час»), отстаивающая интересы работников, подала против компании десятки исков, связанных с сексуальными домогательствами.

Организация заявила, что реакция McDonald’s на жалобы на сексуальные домогательства была неадекватной, и «компании нужно быть полностью прозрачной в вопросе об увольнении Истербрука и уходе других руководителей в связи с этими вопросами».

Кемпчински пришел в McDonald’s в 2015 году. Он отвечал за работу примерно 14 тысяч ресторанов в США, сыграл важную роль в реализации стратегического плана McDonald’s и курировал самую всеобъемлющую трансформацию бизнеса в истории McDonald’s в США, отмечается в заявлении председателя совета директоров компании Энрике Эрнандеса.


Кемпчински называл Истербрука своим наставником.
 
 
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Генеральный директор McDonald’s был уволен в связи с нарушением политики компании, после того как он вступил по взаимному согласию в отношения с коллегой, сообщила...
 
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