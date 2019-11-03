Власти будут поднимать уровень жизни в отстающих районах. Про каких зарплатных аутсайдеров «забыли»

Источник материала: Tut.by

Средняя зарплата в сентябре снова снизилась . Но если в целом по стране она составляет чуть больше 1100 рублей, то почти в каждом пятом средняя получка не дотянула и до 800 рублей. Правда, в будущем власти обещают взяться за «отстающие» районы. FINANCE.TUT.BY посмотрел, что происходило с зарплатами в сентябре по всей стране и в этих самых районах в частности.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

5 важных фактов о зарплатах за сентябрь

Всего же по стране получки снизились в 74 районах из 118. Больше всего уменьшились зарплаты в Солигорском (-352,6 рубля) и Речицком районах (-69,9 рубля). Уточним, что суммы в тексте указаны до уплаты налогов.

Самый богатый по-прежнему Солигорский район . Сейчас здесь зарабатывают в среднем 1 526,5 рубля. Правда, после существенного снижения в сентябре разрыв со столицей стал почти не заметен ( в Минске средняя зарплата составила 1 516,2 рубля).

. Сейчас здесь зарабатывают в среднем 1 526,5 рубля. Правда, после существенного снижения в сентябре разрыв со столицей стал почти не заметен ( средняя зарплата составила 1 516,2 рубля). В сентябре снизились средние получки и у самых «бедных»: в Шарковщине в среднем заработали 701,7 рубля.

в среднем заработали 701,7 рубля. Больше 1000 рублей сейчас получают в 11 районах страны (в прошлом месяце их было 14) . Кроме Солигорского, это Минский, Дзержинский, Речицкий, Смолевичский, Мозырский, Жлобинский, Светлогорский, Логойский, Островецкий и Гродненский районы.

. Кроме Солигорского, это Минский, Дзержинский, Речицкий, Смолевичский, Мозырский, Жлобинский, Светлогорский, Логойский, Островецкий и Гродненский районы. В 25 районах Беларуси средняя зарплата в августе не превысила 800 рублей.





Отдельно мы посмотрели, сколько получают в среднем в тех районах, которые власти посчитали отстающими. Конечно, в этом списке самая низкая зарплата была в Шарковщинском районе, а вот самая высокая — в Клецком районе. Что удивительно, в список отстающих попали не все районы с зарплатами до 800 рублей.

Напомним, всего таких насчитали 31: в Брестской области их 3, Витебской и Могилевской — по 7, Гомельской — 8, Гродненской и Минской — по 3. На этих территориях проживает почти 600 тысяч человек.

Брестская область

район средняя зарплата в сентябре (в рублях) Ганцевичский 832,5 Дрогиченский 863,4 Малоритский 836,5

Витебская область

район средняя зарплата в сентябре (в рублях) Городокский 766,2 Лиозненский 779,7 Миорский 721,1 Сенненский 793,8 Ушачский 755,3 Шарковщинковский 701,7 Шумилинский 779,7

Не все «нищие» районы подпали под программу

Примечательно, что не все бедные районы не подпали под программу. Среди тех, которые не включили в программу развития, оказались такие сентябрьские зарплатые аутсайдеры как Мстиславский район (3 место в топе самых «нищих»), Дрибинский (7 место), Бобруйский (9), Круглянский (11), Октябрьский (13), Климовичский (16), Браславский (17), Россонский (20).

Гомельская область

район средняя зарплата в сентябре (в рублях) Ветковский 814,9 Добрушский 787,6 Кормянский 795,9 Лельчицкий 824,1 Лоевский 808,5 Наровлянский 876,4 Петриковский 828,4 Чечерский 876,9

Гродненская область

район средняя зарплата в сентябре (в рублях) Вороновский 823,5 Зельвенский 825,4 Свислочский 789,5

Власти обещают взяться и за некоторых зарплатных середнячков

В списке отстающих районов, за которые намерены взяться чиновники, оказались, к примеру, Клецкий (сентябрьская зарплата — 877,5 рубля), Чечерский (876,9 рубля), Наровлянский (876,4 рубля), Копыльский (867 рублей), Любанский (857,5 рубля).

Минская область

район средняя зарплата в сентябре (в рублях) Клецкий 877,5 Копыльский 867,0 Любанский 857,5

Могилевская область

район средняя зарплата в сентябре (в рублях) Глусский 798,9 Кировский 802,4 Краснопольский 796,9 Славгородский 731,2 Хотимский 762,6 Чаусский 749,8 Чериковский 788,4