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Ученые нашли самое безжизненное место на Земле
Источник материала: Tut.by
Ученые из университета Париж-юг нашли «самое безжизненное место на планете» — это долина вулкана Даллол в Эфиопии. Об этом сообщает журнал
Ученые отмечают, что эта вулканическая долина является одним из самых жарких мест на Земле. Как правило, зимой дневная температура превышает +45°C.
Кроме того, вода в здешних озерах очень соленая и насыщена магнием, поэтому ее температура достигает 108 °C. По мнению исследователей, ни одна живая клетка не способна существовать в подобных условиях.
«Наличие жидкой воды на поверхности планеты часто используется в качестве критерия обитаемости. Однако наше исследование представляет доказательства того, что на поверхности Земли есть стерильные места даже с наличием воды», — отмечают авторы.
А вот неподалеку от Даллола (в пещерах в соляных каньонах Даллола и соседней соляной равнине) была обнаружена жизнь — в основном, одноклеточные археи.
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Оказывается, есть места, где даже вода не гарантирует наличие жизни.
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