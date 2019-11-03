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Ученые нашли самое безжизненное место на Земле

04.11.2019 15:48 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Ученые из университета Париж-юг нашли «самое безжизненное место на планете» — это долина вулкана Даллол в Эфиопии. Об этом сообщает журнал Nature Ecology & Evolution.


Пейзаж у вулкана Даллол. Фото: A. Savin / WikiCommons

Ученые отмечают, что эта вулканическая долина является одним из самых жарких мест на Земле. Как правило, зимой дневная температура превышает +45°C.

Кроме того, вода в здешних озерах очень соленая и насыщена магнием, поэтому ее температура достигает 108 °C. По мнению исследователей, ни одна живая клетка не способна существовать в подобных условиях.

«Наличие жидкой воды на поверхности планеты часто используется в качестве критерия обитаемости. Однако наше исследование представляет доказательства того, что на поверхности Земли есть стерильные места даже с наличием воды», — отмечают авторы.

А вот неподалеку от Даллола (в пещерах в соляных каньонах Даллола и соседней соляной равнине) была обнаружена жизнь — в основном, одноклеточные археи.

 
 
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