Топ-5 продуктов, которые белорусы закатывают на зиму

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Вырос интерес к абрикосам, опятам и огурцам

С августа по середину октября белорусы задали Яндексу почти миллион запросов о домашних заготовках. По сравнению с прошлым годом интерес к консервированию в целом снизился примерно на 10%. Но вместе с тем заметно вырос интерес к отдельным видам продуктов, которые жители запасают на зиму: абрикосы (+49%), опята (+35%) и огурцы (+25%).