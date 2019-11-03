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Топ-5 продуктов, которые белорусы закатывают на зиму
Источник материала: Myfin
Вырос интерес к абрикосам, опятам и огурцам
С августа по середину октября белорусы задали Яндексу почти миллион запросов о домашних заготовках. По сравнению с прошлым годом интерес к консервированию в целом снизился примерно на 10%. Но вместе с тем заметно вырос интерес к отдельным видам продуктов, которые жители запасают на зиму: абрикосы (+49%), опята (+35%) и огурцы (+25%).
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Яндекс выяснил, что консервируют белорусы и какие фрукты с овощами пользуются популярностью в каждом регионе
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