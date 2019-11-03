На «БелТА» будут тратить по $2 000 в день из налогов беларусов

Источник материала: KYKY

Проект республиканского бюджета на 2020 год, который уже был опубликован в сети, сегодня поступил в парламент. Документ начнет рассматривать комиссия депутатов, и ему придется пройти несколько чтений. Один из разделов проекта посвящен поддержке госСМИ. Разбираемся в предстоящих расходах.

В этот раз в проекте бюджета впервые появилась отдельная строчка для агентства «БелТА». Ему хотят помочь на 1 469 225 рублей. Это почти две тысячи долларов в день, подсчитало «Еврорадио».

Национальная государственная телерадиокомпания получит 123,92 миллиона рублей. Для Межугосударственной телерадиокомпании «Мир» выделят 7,867 миллиона рублей, для ОНТ – 4,24 миллиона рублей. «Столичному телевидению» достанутся 1,5 миллионов рублей.

Ведомства, которым выделят деньги на СМИ:

Министерство образования – 3,23 миллиона рублей.

Госкомимущества – 823,8 тысячи рублей.

Мининформ – 28,95 миллиона рублей.

Минобороны – 2,768 миллиона рублей,

Управление делами президента – 589,9 тысячи рублей,

Администрация президента – 5,4 миллиона рублей, из них 425,25 тысячи – для печатных СМИ и издательств.

Итого: расходы на государственные СМИ в 2020 году составят 164,2 миллиона рублей. Проект бюджета могут принять в первом чтении уже 6 ноября.