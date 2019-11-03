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На «БелТА» будут тратить по $2 000 в день из налогов беларусов
Источник материала: KYKY>
Проект республиканского бюджета на 2020 год, который уже
В этот раз в проекте бюджета впервые появилась отдельная строчка для агентства «БелТА». Ему хотят помочь на 1 469 225 рублей. Это почти две тысячи долларов в день,
Национальная государственная телерадиокомпания получит 123,92 миллиона рублей. Для Межугосударственной телерадиокомпании «Мир» выделят 7,867 миллиона рублей, для ОНТ – 4,24 миллиона рублей. «Столичному телевидению» достанутся 1,5 миллионов рублей.
Ведомства, которым выделят деньги на СМИ:
Итого: расходы на государственные СМИ в 2020 году составят 164,2 миллиона рублей. Проект бюджета могут принять в первом чтении уже 6 ноября.
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