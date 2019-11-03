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На «БелТА» будут тратить по $2 000 в день из налогов беларусов

04.11.2019 15:58 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Проект республиканского бюджета на 2020 год, который уже был опубликован в сети, сегодня поступил в парламент. Документ начнет рассматривать комиссия депутатов, и ему придется пройти несколько чтений. Один из разделов проекта посвящен поддержке госСМИ. Разбираемся в предстоящих расходах.

В этот раз в проекте бюджета впервые появилась отдельная строчка для агентства «БелТА». Ему хотят помочь на 1 469 225 рублей. Это почти две тысячи долларов в деньподсчитало «Еврорадио».

Национальная государственная телерадиокомпания получит 123,92 миллиона рублей. Для Межугосударственной телерадиокомпании «Мир» выделят 7,867 миллиона рублей, для ОНТ – 4,24 миллиона рублей. «Столичному телевидению» достанутся 1,5 миллионов рублей.

Ведомства, которым выделят деньги на СМИ:

  • Министерство образования – 3,23 миллиона рублей.
  • Госкомимущества – 823,8 тысячи рублей.
  • Мининформ – 28,95 миллиона рублей.
  • Минобороны – 2,768 миллиона рублей,
  • Управление делами президента – 589,9 тысячи рублей,
  • Администрация президента – 5,4 миллиона рублей, из них 425,25 тысячи – для печатных СМИ и издательств.

Итого: расходы на государственные СМИ в 2020 году составят 164,2 миллиона рублей. Проект бюджета могут принять в первом чтении уже 6 ноября.

Читайте по теме: Миллионы из воздуха. Как Беларусь тратит деньги, и почему так много?

 
 
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Проект республиканского бюджета на 2020 год, который уже был опубликован в сети, сегодня поступил в парламент. Документ начнет рассматривать комиссия депутатов, и...
 
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