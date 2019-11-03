Намёк на «Чернобыль»? В американском сериале от НВО заговорили о Беларуси

Источник материала: KYKY

В американском сериале от НВО «Кремниевая долина» заговорили о Беларуси, на что обратил внимание TUT.by. Несмотря на то, что сериал рассказывает об IT-бизнесе в Калифорнии, упоминание нашей страны мало связано с айтишниками, но зато тесно связано с чернобыльской зоной.

Справка. «Кремниевая долина» — это комедийный проект, созданный Дэйвом Крински, Джоном Альтшулером и Майком Джаджем о бизнесе в Кремниевой долине. Сериал увидел свет 6 апреля 2014 года на телеканале HBO и длится уже шесть сезонов, но вот шестой, как заявлено, станет последним.

Сюжет сериала строится вокруг развития компании «Пегий дудочник». Ее создатель, гений-программист Ричард Хендрикс, сражается со своим бывшим работодателем — Гевином Белсоном, главой корпорации Hooli (похожей на Google). А также справляется с массой реалистичных для IT-бизнеса проблем.

К Беларуси обратились во второй серии шестого сезона «Кремниевой долины». В ней Гевин говорит о попытке перевезти свою компанию в другую страну, чтобы решить проблемы с бизнесом. Так, глава Hooli объявляет о переносе фирмы либо в Грузию, либо в Беларусь, что «сэкономит ему целое состояние». Ведь, как считает Белсон, наша страна расположена близко к чернобыльской зоне отчуждения, и потому спрос здесь превышает предложение. Вероятно, эту реплику героя можно считать отсылкой к сериалу «Чернобыль» того же НВО.

Но Беларуси в «Кремниевой долине» все же не быть: помощники Гевина противятся идее с переездом. Вмешивается Комитет по иностранным инвестициям США, который может запретить американским компаниям вести дела с иностранцами в случае угрозы безопасности страны. Скорее всего, как нашу страну представляет НВО, мы так и не узнаем.

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