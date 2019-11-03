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Вы пробовали сало с клубникой? Необычный рецепт придумала белоруска

04.11.2019 15:50 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Есть в клубничном краю и гастрономические хиты из сочной ягоды. Пока Елена Денисовна сервирует на террасе стол, супруг хлопочет по хозяйству.

Как живет Лунинец – клубничная столица Беларуси, и какие необычные рецепты из этой ягоды придумала местная жительница, рассказали в одной из серий документального цикла «Я шагаю по стране».

Вы пробовали сало с клубникой? Необычный рецепт придумала белоруска

Живя на селе, надо иметь коровушку, не лоботрясничать, заниматься делом. И тебе будет польза, здоровью, и стране в целом.

Хозяйка этого дома изобрела весьма эклектичный кулинарный шедевр.

По 1,5 тонны клубники здесь собирают каждый день в сезон: чем живут жители Лунинецкого района

Вы пробовали сало с клубникой? Необычный рецепт придумала белоруска

Сейчас вас угощу таким блюдом – это сало с клубникой. Оно настолько смачное, что вы еще и добавки попросите.

Вы пробовали сало с клубникой? Необычный рецепт придумала белоруска

Вы пробовали сало с клубникой? Необычный рецепт придумала белоруска

Подробнее в видеоматериале.

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Есть в клубничном краю и гастрономические хиты из сочной ягоды. Пока Елена Денисовна сервирует на террасе стол, супруг хлопочет по хозяйству. Как живет Лунинец –...
 
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