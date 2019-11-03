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Вы пробовали сало с клубникой? Необычный рецепт придумала белоруска
Источник материала: СТВ
Есть в клубничном краю и гастрономические хиты из сочной ягоды. Пока Елена Денисовна сервирует на террасе стол, супруг хлопочет по хозяйству.
Живя на селе, надо иметь коровушку, не лоботрясничать, заниматься делом. И тебе будет польза, здоровью, и стране в целом.
Хозяйка этого дома изобрела весьма эклектичный кулинарный шедевр.
Сейчас вас угощу таким блюдом – это сало с клубникой. Оно настолько смачное, что вы еще и добавки попросите.
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Есть в клубничном краю и гастрономические хиты из сочной ягоды. Пока Елена Денисовна сервирует на террасе стол, супруг хлопочет по хозяйству. Как живет Лунинец –...
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