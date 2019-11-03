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По 1,5 тонны клубники здесь собирают каждый день в сезон: чем живут жители Лунинецкого района
Источник материала: СТВ
Здесь клубнике даже гимн написали. Сладкая ягода – бренд Лунинецкого района.
Будто мы рождаемся в клубнике. С детства помню ее.
Екатерина Чуднюк первых 12 саженцев посадила здесь в начале 90-х. В семейном пользовании 1 гектар земли. В сезон ежедневно собирают по 1,5 тонны клубники.
Екатерина Чуднюк:
Начинается после клубники сезон свадеб, у нас по пятницам начали свадьбы делать.
Это стройки, ремонты домов, покупки машин… У каждого есть любимое дело, каждый занимается тем, что нравится. Вот и мы: мы это любим – это наше.
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Здесь клубнике даже гимн написали. Сладкая ягода – бренд Лунинецкого района. Как живет Лунинец – клубничная столица Беларуси, и какие необычные рецепты из этой...
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