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По 1,5 тонны клубники здесь собирают каждый день в сезон: чем живут жители Лунинецкого района

04.11.2019 15:45 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Здесь клубнике даже гимн написали. Сладкая ягода – бренд Лунинецкого района.

Как живет Лунинец – клубничная столица Беларуси, и какие необычные рецепты из этой ягоды придумала местная жительница, рассказали в одной из серий документального цикла «Я шагаю по стране».

По 1,5 тонны клубники здесь собирают каждый день в сезон: чем живут жители Лунинецкого района

По 1,5 тонны клубники здесь собирают каждый день в сезон: чем живут жители Лунинецкого района

Будто мы рождаемся в клубнике. С детства помню ее.

Екатерина Чуднюк первых 12 саженцев посадила здесь в начале 90-х. В семейном пользовании 1 гектар земли. В сезон ежедневно собирают по 1,5 тонны клубники.

По 1,5 тонны клубники здесь собирают каждый день в сезон: чем живут жители Лунинецкого района

Екатерина Чуднюк:
Президент наш издал такой закон, что для ведения подсобного хозяйства выделяется земля – 3 гектара. Вот мы написали заявления в сельсовет, и нам выделили эту землю. Огромная поддержка.

Начинается после клубники сезон свадеб, у нас по пятницам начали свадьбы делать.

Это стройки, ремонты домов, покупки машин… У каждого есть любимое дело, каждый занимается тем, что нравится. Вот и мы: мы это любим – это наше.

По 1,5 тонны клубники здесь собирают каждый день в сезон: чем живут жители Лунинецкого района

Подробнее в видеоматериале.

Люди в материале: Екатерина Чуднюк
 
 
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Здесь клубнике даже гимн написали. Сладкая ягода – бренд Лунинецкого района. Как живет Лунинец – клубничная столица Беларуси, и какие необычные рецепты из этой...
 
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