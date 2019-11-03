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«За 14 дней потерял 14 килограммов веса». Какую гонку Сергей Вязович назвал самой сложной

04.11.2019 15:34 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Пилот команды «МАЗ-СПОРТавто» откровенно рассказал о себе в программе «В людях».

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Какая гонка стала самой сложной в Вашей карьере? Ваше первое ралли?

Сергей Вязович, пилот команды «МАЗ-СПОРТавто»:
Да, я думаю, что это был «Дакар-2013», когда был первый старт мой. Я думаю, что да, мы каждый день допускали какие-то ошибки в навигации, как пилот я допускал ошибки, ломал автомобили. Нам очень много времени приходилось проводить на трассе. И это ещё один из моментов, который я бы хотел отметить, что когда ты едешь в группе лидеров, у ребят, которые тебя ждут на биваке, у механиков есть больше времени на ремонт твоего автомобиля, у тебя есть больше времени на отдых.

Когда ты – аутсайдер – то, что с нами происходило на первых стартах – ты дольше времени проводишь на трассе, соответственно, меньше времени на обслуживание грузовика и меньше времени на сон. Вот здесь идёт максимальная нагрузка. И именно в тот 2013 год я за «Дакар», за 14 дней потерял 14 килограмм веса.

«За 14 дней потерял 14 килограммов веса». Какую гонку Сергей Вязович назвал самой сложной

«За 14 дней потерял 14 килограммов веса». Какую гонку Сергей Вязович назвал самой сложной

Вадим Щеглов:
Это Ваш рекорд.

Сергей Вязович:
Это рекорд, да. На сегодняшний день, оно колеблется – где-то 5-6 килограмм. Уже другая подготовка, знаем, к чему готовиться.

Вадим Щеглов:
В общем, кто хочет похудеть, тех – к Вам.

Сергей Вязович:
Вообще, нет проблем, да!

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Пилот команды «МАЗ-СПОРТавто» откровенно рассказал о себе в программе «В людях». Вадим Щеглов, ведущий СТВ:Какая гонка стала самой сложной в Вашей карьере? Ваше...
 
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