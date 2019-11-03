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Вязович: «Имея большее количество гоночных треков, вы обезопасите людей на дорогах. Я сам когда-то гонял на нелегальных ночных гонках»

04.11.2019 15:24 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Пилот команды «МАЗ-СПОРТавто» – в программе «В людях».

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Сергей, вот в последнее время очень много развелось всяких гонок. В России сейчас, насколько я знаю, даже на тракторах соревнуются, кто быстрее приедет по бездорожью, по болотам. Танковый биатлон – уже из танков, значит, стреляют по мишеням, тоже – кто быстрее на танках доедет. Как Вы считаете, вот не девальвирует ли такое количество всяких разных гонок (я не знаю, на чём уже надо начать ездить – на автобусах МАЗовских ещё), чтобы это было по-прежнему актуально?

Сергей Вязович, пилот команды «МАЗ-СПОРТавто»:
Да, нет. Но давайте говорить так: любой парень мечтает где-то быстро проехать, выпустить пар. Это нормально, это лучше, чем когда это делают люди на дорогах общего пользования.

Я не понимаю, почему это непонятно нашему обществу, что имея большее количество гоночных треков, картинговых трасс, реально какого-нибудь гоночного кольца по типу смоленского кольца, в Сочи автодрома, вы обезопасите людей на дорогах общего пользования. Эти гонщики, шашечки, которые ездят, просто устраивают гонки между собой – они уйдут на эти трассы.

Где ты можешь приехать, как в нормальной стране, как в Нюрбургринге том же, например, заплатить за гоночный день – небольшие деньги стоит, и гоняйся там, сколько тебе влезет! На любом автомобиле, начиная от спортивного и заканчивая – там на микроавтобусах люди гоняются обыкновенных. Заезжают на Т-2 Фольксвагене и едет, ему нравится. И когда он выезжает после этого на дорогу общего пользования, ему не хочется ни с кем гоняться. У нас же такой возможности нет, и я сам когда-то гонял на ночных гонках на 400 метров, которые были нелегальными, которые разгоняла милиция.

Вязович: «Имея большее количество гоночных треков, вы обезопасите людей на дорогах. Я сам когда-то гонял на нелегальных ночных гонках»

Вадим Щеглов:
Когда «Бентли» сгорел, помните, на трассе по дороге в аэропорт?

Сергей Вязович:
Да. 20 лет назад это всё было. Всё это было, и очень рад, что это перешло в профессиональную стадию. И я не оказался в том «Бентли». Это могло случиться с каждым. Поэтому в том, что это происходит цивилизованным образом на закрытых трассах – я только «за». И буду выступать в поддержку.

Вадим Щеглов:
Или вот этот случай последний в Гомеле, где он летел 160 и сбил насмерть учительницу.

Сергей Вязович:
Да, и там сам парень, по-моему, погиб.

Вадим Щеглов:
Да, и сам погиб водитель. Поэтому, может быть, и действительно. Хотя, мне кажется, многие бы поспорили с Вами и сказали бы, что надо не автодром, а некоторым мозги просто купить.

Сергей Вязович:
Всё правильно. Но если бы он попал в аварию на автодроме, он бы нанёс ущерб только самому себе. Не было бы ни учительницы, ни ребёнка, ни пешехода, ни водителя или пассажиров в соседнем автомобиле. Всё просто.

Люди в материале: Сергей Вязович
 
Теги: Гомель
 
 
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