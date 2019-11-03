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В Докшицком районе в убийстве мужчины подозреваются его сын с приятелем
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Докшицком районе обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти.
Как
Предварительно, в период времени с 7 по 9 октября 24-летний сын погибшего вместе со знакомым находился дома у отца. Будучи нетрезвыми, молодые люди причинили мужчине травмы, после чего закопали его тело во дворе неподалёку от дома.
Место происшествия осмотрено. Изъяты предметы, признанные вещдоками. Назначено проведение ряда экспертиз. Один из подозреваемых показал, где было закопано тело.
Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». В совершении преступления подозреваются два 24-летних парня, с ними проводятся следственные действия.
Расследование продолжается.
На прошлой неделе в Витебском районе возле магазина было обнаружено тело мужчины.
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Новости Беларуси. В Докшицком районе обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти.
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