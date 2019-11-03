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В Докшицком районе в убийстве мужчины подозреваются его сын с приятелем

04.11.2019 15:21 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Докшицком районе обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти. 

Как сообщает УСК по Витебской области, 1 ноября в милицию обратился 60-летний мужчина. Он сказал, что его брат долгое время не возвращается домой. К указанному месту была направлена СОГ. Выяснилось, что пропажа мужчины носит криминальный характер. 

Предварительно, в период времени с 7 по 9 октября 24-летний сын погибшего вместе со знакомым находился дома у отца. Будучи нетрезвыми, молодые люди причинили мужчине травмы, после чего закопали его тело во дворе неподалёку от дома. 

Место происшествия осмотрено. Изъяты предметы, признанные вещдоками. Назначено проведение ряда экспертиз. Один из подозреваемых показал, где было закопано тело. 

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». В совершении преступления подозреваются два 24-летних парня, с ними проводятся следственные действия. 

Расследование продолжается. 

На прошлой неделе в Витебском районе возле магазина было обнаружено тело мужчины.

Потерпевшего избили до смерти – подробности здесь

Люди в материале: нет
 
Теги: Витебск
 
 
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Новости Беларуси. В Докшицком районе обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти. 
 
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