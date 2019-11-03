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В семье норма – 5 детей, работают с утра до ночи. Почему Ольшаны называют самой богатой деревней Беларуси?
Источник материала: СТВ
Иметь среднестатистически два ребенка в здешних семьях не принято. Норма для Ольшан – пять детей. Как в этом доме.
Анатолий Гриб, предприниматель, житель агрогородка Ольшаны Брестской области:
Окружающие люди думают, что здесь все так просто достается. Не так-то просто. Все родственники здесь живут. С насиженного места куда кто хочет выезжать?
Оказываясь в гостях у местных, диву даешься, как они успевают и работать с утра до ночи, и создавать домашний лоск.
Кстати, бизнесом здесь начинают заниматься еще со школы. Впору открывать в Ольшанах и логистический центр. С оптового рынка, куда местные свозят свои огурцы, белорусские зеленые отправляются на экспорт.
Алексей Мозоль:
Ольшаны негласно называют самой богатой деревней Беларуси. А ведь успех ее на поверхности. Тем, кто умеет работать, земля воздает сполна.
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В семье норма – 5 детей, работают с утра до ночи. Почему Ольшаны называют самой богатой деревней Беларуси?
Иметь среднестатистически два ребенка в здешних семьях не принято. Норма для Ольшан – пять детей. Как в этом доме. О том, почему Ольшаны считают огуречной столицей...
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