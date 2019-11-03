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В семье норма – 5 детей, работают с утра до ночи. Почему Ольшаны называют самой богатой деревней Беларуси?

04.11.2019 15:09 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Иметь среднестатистически два ребенка в здешних семьях не принято. Норма для Ольшан – пять детей. Как в этом доме.

О том, почему Ольшаны считают огуречной столицей Беларуси и как живут здесь местные жители, рассказали в одной из серий документального цикла «Я шагаю по стране».

В семье норма – 5 детей, работают с утра до ночи. Почему Ольшаны называют самой богатой деревней Беларуси?

Анатолий Гриб, предприниматель, житель агрогородка Ольшаны Брестской области:
Дети с утра встают – отца нету, вечером тоже поздно отец приходит. Бывает, ложатся спать – тоже отца нету. Потому что днем работаешь, а вечером обрабатывать нужно.

Окружающие люди думают, что здесь все так просто достается. Не так-то просто. Все родственники здесь живут. С насиженного места куда кто хочет выезжать?

Маленькие плантации здесь держать неприлично. Как ведут бизнес в Ольшанах – огуречной столице Беларуси

Оказываясь в гостях у местных, диву даешься, как они успевают и работать с утра до ночи, и создавать домашний лоск.

В семье норма – 5 детей, работают с утра до ночи. Почему Ольшаны называют самой богатой деревней Беларуси?

Кстати, бизнесом здесь начинают заниматься еще со школы. Впору открывать в Ольшанах и логистический центр. С оптового рынка, куда местные свозят свои огурцы, белорусские зеленые отправляются на экспорт.

В семье норма – 5 детей, работают с утра до ночи. Почему Ольшаны называют самой богатой деревней Беларуси?

Алексей Мозоль:
Начиная от Калининграда, Санкт-Петербург, Москва, ближайшие города России...

Ольшаны негласно называют самой богатой деревней Беларуси. А ведь успех ее на поверхности. Тем, кто умеет работать, земля воздает сполна.

В семье норма – 5 детей, работают с утра до ночи. Почему Ольшаны называют самой богатой деревней Беларуси?

В семье норма – 5 детей, работают с утра до ночи. Почему Ольшаны называют самой богатой деревней Беларуси?

В семье норма – 5 детей, работают с утра до ночи. Почему Ольшаны называют самой богатой деревней Беларуси?

Люди в материале: Анастасия Дехтяр, Алексей Мозоль
 
 
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Иметь среднестатистически два ребенка в здешних семьях не принято. Норма для Ольшан – пять детей. Как в этом доме. О том, почему Ольшаны считают огуречной столицей...
 
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