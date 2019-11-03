|
Маленькие плантации здесь держать неприлично. Как ведут бизнес в Ольшанах – огуречной столице Беларуси
Источник материала: СТВ
Столинский район относится к зоне рискового земледелия. Однако слава о местных огурцах вышла за пределы Беларуси. А то, что происходит в далекой полесской деревне, окрестили даже «ольшанским феноменом».
Анастасия Дехтяр, корреспондент:
Попадаешь в Ольшаны – и представление о глубинке и реальная картинка как-то диссонируют. С высоты птичьего полета количество парников особенно ошеломляет.
Иван Гриб, бизнесмен, житель агрогородка Ольшаны Брестской области:
Когда я начинал эту деятельность (я из первых), было все по-другому. А сейчас работай сколько хочешь. И это разумная политика.
Впрочем, огурцами здесь занимаются все. Особняки, дорогие автомобили – лишь видимый лоск благополучия, на обратной стороне медали – мозоли на руках ольшанцев.
Стартует огуречная эпопея в ноябре, а точнее, когда срывается в теплице последний урожай уходящего года. Вот такой трудовой конвейер.
Я никогда не хотела уезжать из нашей деревни в город или столицу – чисто отдохнуть на пару дней, в парк съездить.
Подробнее в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Маленькие плантации здесь держать неприлично. Как ведут бизнес в Ольшанах – огуречной столице Беларуси
Столинский район относится к зоне рискового земледелия. Однако слава о местных огурцах вышла за пределы Беларуси. А то, что происходит в далекой полесской деревне,...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)