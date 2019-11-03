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Сергей Вязович о вождении: «В городе чувствую большую опасность, чем на трассе»

04.11.2019 15:00 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Пилот команды «МАЗ-СПОРТавто» – в программе «В людях».

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Как человек, который всё время готовит себя к спортивным гонкам, к большим скоростям, к экстремальной езде, как Вы себя чувствуете здесь, в городе, где есть четкие правила, размеренное движение, трафик, как водитель?

Сергей Вязович о вождении: «В городе чувствую большую опасность, чем на трассе»

Сергей Вязович, пилот команды «МАЗ-СПОРТавто»:
Я Вам скажу, что я в городе чувствую большую опасность, чем на трассе, от других участников движения. Это факт.

На сегодняшний день, манера вождения обычных водителей настолько опасна и непредсказуема, что я не могу, например, предугадать траекторию движения или, вообще, поведение простого водителя на дороге. И реально намного дискомфортнее чувствую себя в потоке.

Люди в материале: Сергей Вязович
 
 
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Пилот команды «МАЗ-СПОРТавто» – в программе «В людях». Вадим Щеглов, ведущий СТВ:Как человек, который всё время готовит себя к спортивным гонкам, к большим...
 
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