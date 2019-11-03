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Сергей Вязович о вождении: «В городе чувствую большую опасность, чем на трассе»
Источник материала: СТВ
Пилот команды «МАЗ-СПОРТавто» – в программе
Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Сергей Вязович, пилот команды «МАЗ-СПОРТавто»:
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Пилот команды «МАЗ-СПОРТавто» – в программе «В людях». Вадим Щеглов, ведущий СТВ:Как человек, который всё время готовит себя к спортивным гонкам, к большим...
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