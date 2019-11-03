В Минске подвели итоги БАНКИТ 2019

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фото: БАНКИТ-2019

На протяжении трех дней насыщенной программы участники Форума смогли познакомиться с новейшими разработками, представленными партнерами, услышать о достигнутых результатах и дальнейших планах регулятора и представителей финансово-банковского сектора в рамках пленарного заседания и панельной дискуссии на тему «Цифровая трансформация банков: ожидания и реальность», посетить 14 тематических секций, а также принять активное участие в дискуссиях и круглых столах на темы развития расчетно-платежного пространства, удаленной идентификации, FinTech, API, блокчейн-технологий, искусственного интеллекта, машинного обучения, кибербезопасности и других актуальных для развития банковского сектора тематик.