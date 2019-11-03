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Лошадь бросилась к горящей конюшне, чтобы спасти сородичей, момент попал на видео

04.11.2019 16:03 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В США спасенная от огня лошадь вырвалась из рук спасателей и бросилась назад к горящей конюшне, чтобы спасти своих сородичей. Ей удалось вывести их в безопасное место, проведя через огонь и дым. Инцидент произошел на прошлой неделе в Калифорнии, где пожарами до сих пор охвачены десятки квадратных километров территории.

 
 
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