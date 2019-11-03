Страшно смешной мультик стал самым кассовым фильмом недели. Все из-за Хеллоуина?

Источник материала: Tut.by

Рабочие будни, как и всегда, мы начинаем с вопроса: а что, собственно, минчане смотрели всю прошлую? Ответ — у нас на руках: премьерные «Семейка Аддамс» и новый «Терминатор» не прошли мимо столичных жителей (и их кошельков). Возможно, и вам стоит обратить на них внимание?

Полный график кинопремьер Минска

Silver Screen «Семейка Аддамс» «Терминатор: Темные судьбы» «Малефисента: Владычица тьмы» «Джокер» «Верность»

Кадр из мультфильма «Семейка Аддамс» В этой сети кинотеатров особенно хорошо стартовало продолжение анимации «Семейка Аддамс» про дождь, яды, кладбища и чокнутых родственников — и это неудивительно, ведь в день премьеры мультика Минск активно праздновал Хеллоуин. Поэтому свежего «Терминатора» зрители «Сильвера» сместили на второе место. У него, к слову, интересная история — в авторы записался режиссер «Дэдпула» Тим Миллер, и у него получился чистой воды фан-сервис: новый боевик расскажет о Саре Коннор после гибели «Скайнет» и Т-800. Про «Малефисенту» и «Джокера» вы и так уже все знаете — народные хиты, что сказать. А вот за «Верность» в топе очень радостно: все-таки это самый эротический фильм осени, в котором секс снят так, что вам точно не захочется спрятаться под кресло.

Falcon Club Бутик Кино «Терминатор: Темные судьбы» «Семейка Аддамс» «Текст» «Верность» «Zомбилэнд: Контрольный выстрел»

Кадр из фильма «Верность» А вот в «Фалконе» мультфильм про странную семейку уступил премьерному «Терминатору». Сделаем удивленное лицо и на то, что на третьем месте тут российская драма «Текст» с Сашей Петровым и Кристиной Асмус (в необычном амплуа), которую в других кинотеатрах так активно не смотрели. А вот скандальная «Верность» на своем месте — все-таки в Бутик кино нередко захаживают любители артхауса. Мы, кстати, посмотрели фильм про верность и ревность с психологом и можем поделиться , почему поход в кино может спасти даже самые проблемные отношения.

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