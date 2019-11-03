Страшно смешной мультик стал самым кассовым фильмом недели. Все из-за Хеллоуина?

Рабочие будни, как и всегда, мы начинаем с вопроса: а что, собственно, минчане смотрели всю прошлую? Ответ — у нас на руках: премьерные «Семейка Аддамс» и новый «Терминатор» не прошли мимо столичных жителей (и их кошельков). Возможно, и вам стоит обратить на них внимание?
В этой сети кинотеатров особенно хорошо стартовало продолжение анимации «Семейка Аддамс» про дождь, яды, кладбища и чокнутых родственников — и это неудивительно, ведь в день премьеры мультика Минск активно праздновал Хеллоуин. Поэтому свежего «Терминатора» зрители «Сильвера» сместили на второе место. У него, к слову, интересная история — в авторы записался режиссер «Дэдпула» Тим Миллер, и у него получился чистой воды фан-сервис: новый боевик расскажет о Саре Коннор после гибели «Скайнет» и Т-800. Про «Малефисенту» и «Джокера» вы и так уже все знаете — народные хиты, что сказать. А вот за «Верность» в топе очень радостно: все-таки это самый эротический фильм осени, в котором секс снят так, что вам точно не захочется спрятаться под кресло.
Предпочтения зрителей кинотеатров «КиноМинска» за прошлую неделю не сильно отличаются от рейтинга выше. Только на четвертое место пробился боевик-комедия-ужас с кастом на миллион «Zомбилэнд». Жаль, что камерным драмам типа «Арахисового сокола» тут не нашлось места.
А вот в «Фалконе» мультфильм про странную семейку уступил премьерному «Терминатору». Сделаем удивленное лицо и на то, что на третьем месте тут российская драма «Текст» с Сашей Петровым и Кристиной Асмус (в необычном амплуа), которую в других кинотеатрах так активно не смотрели. А вот скандальная «Верность» на своем месте — все-таки в Бутик кино нередко захаживают любители артхауса. Мы, кстати, посмотрели фильм про верность и ревность с психологом и можем поделиться, почему поход в кино может спасти даже самые проблемные отношения.
В «АртКинотеатре» первая строка — все-таки за сумасшедшей семейкой. «Терминатор» тут не первый и не второй (как в других сетях), а третий. У «Текста» и «Zомбилэнда» дела тоже неплохо. В общем-то, мы и не сомневались.
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