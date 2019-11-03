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Страшно смешной мультик стал самым кассовым фильмом недели. Все из-за Хеллоуина?

04.11.2019 16:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Рабочие будни, как и всегда, мы начинаем с вопроса: а что, собственно, минчане смотрели всю прошлую? Ответ — у нас на руках: премьерные «Семейка Аддамс» и новый «Терминатор» не прошли мимо столичных жителей (и их кошельков). Возможно, и вам стоит обратить на них внимание?

Полный график кинопремьер Минска

Silver Screen

  1. «Семейка Аддамс»
  2. «Терминатор: Темные судьбы»
  3. «Малефисента: Владычица тьмы»
  4. «Джокер»
  5. «Верность»

Кадр из мультфильма «Семейка Аддамс»

В этой сети кинотеатров особенно хорошо стартовало продолжение анимации «Семейка Аддамс» про дождь, яды, кладбища и чокнутых родственников — и это неудивительно, ведь в день премьеры мультика Минск активно праздновал Хеллоуин. Поэтому свежего «Терминатора» зрители «Сильвера» сместили на второе место. У него, к слову, интересная история — в авторы записался режиссер «Дэдпула» Тим Миллер, и у него получился чистой воды фан-сервис: новый боевик расскажет о Саре Коннор после гибели «Скайнет» и Т-800. Про «Малефисенту» и «Джокера» вы и так уже все знаете — народные хиты, что сказать. А вот за «Верность» в топе очень радостно: все-таки это самый эротический фильм осени, в котором секс снят так, что вам точно не захочется спрятаться под кресло.

«КиноМинска»

  1. «Семейка Аддамс»
  2. «Терминатор: Темные судьбы»
  3. «Малефисента: Владычица тьмы»
  4. «Zомбилэнд: Контрольный выстрел»
  5. «Джокер»

Кадр из фильма «Терминатор»

Предпочтения зрителей кинотеатров «КиноМинска» за прошлую неделю не сильно отличаются от рейтинга выше. Только на четвертое место пробился боевик-комедия-ужас с кастом на миллион «Zомбилэнд». Жаль, что камерным драмам типа «Арахисового сокола» тут не нашлось места.

Falcon Club Бутик Кино

  1. «Терминатор: Темные судьбы»
  2. «Семейка Аддамс»
  3. «Текст»
  4. «Верность»
  5. «Zомбилэнд: Контрольный выстрел»

Кадр из фильма «Верность»

А вот в «Фалконе» мультфильм про странную семейку уступил премьерному «Терминатору». Сделаем удивленное лицо и на то, что на третьем месте тут российская драма «Текст» с Сашей Петровым и Кристиной Асмус (в необычном амплуа), которую в других кинотеатрах так активно не смотрели. А вот скандальная «Верность» на своем месте — все-таки в Бутик кино нередко захаживают любители артхауса. Мы, кстати, посмотрели фильм про верность и ревность с психологом и можем поделиться, почему поход в кино может спасти даже самые проблемные отношения.

АртКинотеатр

  1. «Семейка Аддамс»
  2. «Малефисента: Владычица тьмы»
  3. «Терминатор: Темные судьбы»
  4. «Текст»
  5. «Zомбилэнд: Контрольный выстрел»

Кадр из фильма «Zомбилэнд: Контрольный выстрел»

В «АртКинотеатре» первая строка — все-таки за сумасшедшей семейкой. «Терминатор» тут не первый и не второй (как в других сетях), а третий. У «Текста» и «Zомбилэнда» дела тоже неплохо. В общем-то, мы и не сомневались.

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Теги: Минск
 
 
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AFISHA.TUT.BY делится традиционным топом самых кассовых фильмов Минска за прошедшую неделю.
 
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