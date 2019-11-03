Как заработки белорусских депутатов выглядят на фоне доходов их коллег из других стран

Источник материала: Tut.by

Действующие депутаты, которые решили повторно баллотироваться в парламент, опубликовали свои декларации о доходах за прошлый год. Например, председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко за 2018 год задекларировал доход в 72,1 тысячи рублей, а депутат Игорь Марзалюк — 63,1 тысячу рублей. FINANCE.TUT.BY посмотрел, сколько зарабатывают депутаты в других странах.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

В России в 2018 году средняя зарплата депутатов Госдумы после вычета налогов составила 347,4 тысячи российских рублей (11,1 тысяча белорусских). В ближайшие два года в России планируют увеличить расходы на финансирование Госдумы. Значительная часть дополнительных затрат пойдет на повышение зарплат парламентариев, чтобы их доходы выросли «до заработков кремлевских и правительственных чиновников».

Депутаты девятого созыва Верхновной Рады Украины в сентбяре получили первую зарплату. Больше всех заработал первый вице-спикер Руслан Стефанчук — 59,3 тысячи гривен (4,9 тысячи белорусских рублей). Бывший президент, а ныне депутат Петр Порошенко за первый месяц в парламенте заработал 42 тысячи гривен (3,5 тысячи рублей), а лидер группы «Океан Ельзи» Святослав Вакарчук — 42,5 тысячи гривен (тоже примерно 3,5 тысячи рублей).

В Литве зарплата депутатов сейма рассчитывается следующим образом: базовая зарплата (132,5 евро) умножается на зарплатный коэффициент депутата. Он варьируется от 19,4 (обычный депутат) до 25,8 (докладчик сейма). Таким образом, депутаты литовского сейма получают от 2570 до 3418 евро (от 5,9 до 7,8 тысяч белорусских рублей).

В сейме Польши базовая зарплата депутата до уплаты налогов составляет 8017 злотых (4,3 тысячи белорусских рублей). Помимо этого польские депутаты получают суточные на необходимые расходы для своей деятельности — 2473 злотых в месяц (1,3 тысячи белорусских рублей), эта сумма не облагается налогом. Со следующего года депутаты получат прибавку к зарплате в 600 злотых (323 рубля).

В Европарламенте депутаты после уплаты налогов получают на руки 6825 евро (15,6 тысяч белорусских рублей). Правда, в большинстве стран депутатам Европарламента нужно заплатить дополнительный налог, поэтому итоговая зарплата парламентария зависит от того, откуда он родом. Любопытно, что зарплата в «домашних» парламентах европейских стран может быть намного выше. Например, депутат Бундестага в Германии в месяц зарабатывает 10 083 евро (23,1 тысяча белорусских рублей), плюс еще 4340 евро (9,9 тысяч белорусских рублей) денежного довольствия на расходы, связанные с парламентской деятельностью. А в Великобритании годовая зарплата депутата палаты общин составляет 79 468 фунтов в год. Это 6622 фунта в месяц (17,6 тысяч белорусских рублей).