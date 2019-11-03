Сгущенное молоко: как создается тот самый вкус

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Нежный, сливочный вкус сгущенного молока знает не одно поколение сладкоежек. Этот продукт давно перестал быть дефицитом, но жестяная банка с голубой упаковкой у многих до сих пор вызывает ностальгию.