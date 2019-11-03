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Сгущенное молоко: как создается тот самый вкус
04.11.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Нежный, сливочный вкус сгущенного молока знает не одно поколение сладкоежек. Этот продукт давно перестал быть дефицитом, но жестяная банка с голубой упаковкой у многих до сих пор вызывает ностальгию.
Как создается это лакомство, сколько точек контроля на этапе производства и почему не из всякого молока можно получить вкус, знакомый с детства – смотрите в программе телеканала «МИР»
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Как в Беларуси делают лакомство, которое знакомо всем сладкоежкам?
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