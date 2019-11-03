«Прямую телефонную линию» и прием граждан в Ганцевичах проведет начальник управления Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области

С целью разрешения вопросов, связанных с судебно-экспертной деятельностью в Брестской области, 6 ноября с 16.00 до 17.00 в здании Ганцевичского райисполкома (ул. Октябрьская, 1, каб.124) состоится выездной личный прием граждан и «прямая телефонная линия» с начальником управления Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь по Брестской области полковником юстиции
Вадимом Олеговичем Лагуновским.
Телефон «прямой телефонной линии» 8 (01646) 2 29 90.
Предварительная запись на прием осуществляется по телефону 8 (0162)20 72 09.
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