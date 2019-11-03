Минский государственный колледж искусств приглашает

Несмотря на то, что вступительная кампания еще далеко, многие учебные заведения уже сегодня ищут талантливых, умных и активных ребят, которые завтра встанут перед вопросом выбора своей будущей професии. Толковые молодые ребята и девушки нужны в любой сфере: от финансов и строительства до искусства.

На прошедшей трудовой неделе учреждение образования «Минский государственный колледж искусств» провел концерт-презентацию специальностей, по которым осуществляется обучение в учебном заведении, выступив на сцене ДК города Смолевичи.





За свою сорокалетнюю историю колледж выпустил тысячи талантливых работников искусства и культуры. Колледж сотрудничает с международным клубом ЮНЕСКО и стремится установить как можно больше связей с зарубежными учебными заведениями. Также сотрудники и учащиеся колледжа принимают активное участие в реализации государственных, областных и районных программ по проблемам развития культуры и искусства.

История колледжа искусств началась в 1975 году. С целью подготовки организаторов досуговой деятельности, руководителей коллективов художественной самодеятельности для клубных учреждений Минской области в столице было открыто культурно-просветительское училище.

В 1990 году Минское культурно-просветительское училище реорганизовано в Минское училище искусств и культуры с целью более полного обеспечения потребностей в специалистах культуры и искусства, повышения их подготовки в соответствии с современными тенденциями культурного развития. Вводятся новые специальности: театральное искусство (куклы), музыкальное воспитание, хореографическое искусство, инструментальное исполнительство. С 1992 года Минское училище искусств и культуры переименовано в Минское государственное училище искусств. Открыта новая специальность: декоративно-прикладное искусство (керамика). В 2001 году решением Минского областного исполнительного комитета с целью улучшения подготовки специалистов для учреждений культуры и совершенствования системы средне-специального образования училище искусств реорганизована в учреждение образования «Минский государственный колледж искусств».





Сегодня в МГКИ ведется подготовка специалистов по 11 творческим специализациям. Это декоративно-прикладное искусство, дерижирование, инструментальное исполнительство, хореографическое искусство, искусство эстрады, народное творчество. Выпускникам колледжа по его окончанию присваиваются квалификации учителя, художника, артиста, организатора культурно-досуговой деятельности, руководителя творческих и хореографических коллективов, режисера народных обрядов и праздников. Выпускники колледжа успешно руководят структурными подразделениями учреждений социально-культурной сферы, заняты в сфере организации досуга. Навыки, приобретаемые в колледже, помогают не только ставить и решать задачи по самосовершенствованию и творческой самореализации, но и организовывать, планировать и осуществлять образовательный процесс, осуществлять методическую и просветительскую работу, прогнозировать развитие творческой личности обучаемого либо исполнителей. Учебный процесс в учреждении предполагает теоретическую и практическую подготовку. Разделять их нельзя, потому что теория нерезультативна без практики, а практика неосуществима без теории. Учебные планы организованы таким образом, чтобы ребята, поступив в колледж, получали значительную теоретическую подготовку и имели возможность постоянно оттачивать свое мастерство, закреплять полученные знания на практике. Но главное для колледжа – найти талантливого ребенка, заметить его индивидуальность. Такой человек, поступив в колледж искусств, может с легкостью получить теоретическую основу и восполнить пробелы в знаниях по специальности.





Учащиеся проходят практику и распределяются в различные учреждения культуры и искусства. Приоритет отдается городу Минску и Минской области. По желанию ребята могут быть направлены на работу в свои районы, где они смогут трудиться в местных творческих коллективах. Наиболее яркие ребята распределяются в такие профессиональные коллективы, как государственный заслуженный хореографический ансамбль «Харошкі», Государственный ансамбль танца Беларуси, Национальный народный хор Республики Беларусь имени Г.И. Цитовича, заслуженный вокально-инструментальный ансамбль «Сябры», Белорусский государственный музыкальный театр.

Надежда МОЛЧАНОВА.

Фото автора.