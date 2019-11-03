В Бобруйске школьник переходил дорогу на красный и попал под МАЗ

Источник материала: Tut.by

Вечером 1 ноября в Бобруйске МАЗ сбил школьника. Мальчик переходил дорогу по пешеходному переходу, но на красный сигнал светофора, сообщили в УВД Могоблисполкома.





ДТП произошло в 18.22 в районе дома № 75 на улице Орджоникидзе. За рулем МАЗа был 57-летний бобруйчанин. 14-летний мальчик попал под колеса авто, когда пересекал проезжую часть.

Школьника с травмами увезли в больницу.