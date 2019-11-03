В работе «ВКонтакте» произошел сбой

В соцсетях шутят, что так на «ВКонтакте» отразился «закон о суверенном интернете». Напомним, что 1 ноября в России вступил в силу закон об автономности рунета в случае отключения от глобального интернета. Хотя российские власти настаивают, что это мера для защиты рунета, критики закона утверждают, что это приведет к изоляции.
Согласно РБК, расходы на реализацию закона должны составить более 30 млрд российских рублей (почти 468 миллионов долларов), из которых 20,8 млрд должно пойти на закупку оборудования. Однако оборудование, предназначенное для сетей интернет-операторов, также пока не установлено — сейчас оно проходит тестирование.
Так, The Bell рассказывает, что пилотный проект внедрения нового оборудования DPI, которое должно вывести блокировки Роскомнадзора на новый уровень, проходил в Уральском федеральном округе, причем в ходе тестирования были зафиксированы сбои.