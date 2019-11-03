Юные белорусские шашисты успешно выступили на Чемпионате мира в Турции

Источник материала: Аргументы и факты

Белорусские шашисты успешно выступили на молодежном чемпионате мира по шашкам-100 среди юношей и девушек в Измире. Спортсмены соревновались в четырех возрастных категориях – до 10, 13, 16 и 19 лет соответственно. Всего на турнире выступили более 220 человек.

Как сообщил «АиФ» мастер спорта СССР по шашкам-100 Евгений САЛАНОВИЧ, в классической программе Яна Якубович и Виктория Николаева стали «серебряными» призерами. Обладателями бронзовых медалей стали Мария Чеснакова и Дарья Никифорова. В командном классическом зачете сборная Беларуси заняла третье место.

В блице чемпионкой мира стала Яна Якубович. Виктория Николаева стала обладательницей бронзовой медали в этой дисциплине в своей возрастной категории, а Георгий Выдерко завоевал серебряную медаль у юношей. По итогам блица наши юные спортсмены были вторыми в командном зачете.