Минфин инициирует предоставление налоговых льгот инвестфондам

Источник материала: Ежедневник



фото: odintsovo.mobi

Без стимулирующего льготного режима ждать появления инвестиционных фондов в стране не приходится, считает глава Департамента по ценным бумагам.

Об этом директор департамента Алексей Красинский сегодня на семинаре по развитию рынка ценных бумаг, передает БЕЛТА .

Красинский пояснил, что для создания инвестфондов есть законодательная база и нет никаких препятствий для их деятельности с точки зрения нормативного регулирования. "Но, к сожалению, они не появляются. Основным препятствием мы видим существующий режим налогообложения", - пояснил представитель Минфина.

Инвестфонды стали новым инструментом для вложения средств в Беларуси с 24 июля 2018 года. Это инструмент коллективного финансирования, они аккумулируют деньги физических и юридических лиц и инвестируют их в ценные бумаги, в том числе нерезидентов, недвижимость, драгоценные камни, металлы.