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Минфин инициирует предоставление налоговых льгот инвестфондам
04.11.2019 16:40 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: odintsovo.mobi
Без стимулирующего льготного режима ждать появления инвестиционных фондов в стране не приходится, считает глава Департамента по ценным бумагам.
Об этом директор департамента Алексей Красинский сегодня на семинаре по развитию рынка ценных бумаг, передает
Красинский пояснил, что для создания инвестфондов есть законодательная база и нет никаких препятствий для их деятельности с точки зрения нормативного регулирования. "Но, к сожалению, они не появляются. Основным препятствием мы видим существующий режим налогообложения", - пояснил представитель Минфина.
Инвестфонды стали новым инструментом для вложения средств в Беларуси с 24 июля 2018 года. Это инструмент коллективного финансирования, они аккумулируют деньги физических и юридических лиц и инвестируют их в ценные бумаги, в том числе нерезидентов, недвижимость, драгоценные камни, металлы.
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Без стимулирующего льготного режима ждать появления инвестиционных фондов в стране не приходится, считает глава Департамента по ценным бумагам.
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