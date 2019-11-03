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У главы «Единой России» Москвы нашли недвижимость на 90 млн долларов. А что говорит прокуратура?

04.11.2019 17:04 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Прокуратура Москвы не обнаружила признаков нарушения антикоррупционного законодательства в деятельности секретаря московского отделения «Единой России» Андрея Метельского, у семьи которого Навальный нашел недвижимость на 90 млн долларов. Об этом сообщает Meduza со ссылкой на «Ведомости».


Как сообщает Навальный, этот ЖК в Москве построила компания семьи депутата. Скриншот с YouTube

«Оснований для мер прокурорского реагирования в настоящее время не имеется», — говорится в ответе ведомства на соответствующий запрос депутата Госдумы России Валерия Рашкина. При этом в прокуратуре допустили, что Метельский мог нарушить налоговое законодательство. Этой проверкой займется Федеральная налоговая служба.

Напомним, в июне и августе 2019 года Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального выпустил два расследования про Андрея Метельского, который в то время также занимал пост зампредседателя Мосгордумы. В первом говорилось, что семье политика принадлежит недвижимость на 5,7 миллиарда рублей (около 90 млн долларов), в том числе четыре отеля в Австрии, во втором — что Метельский через подставное лицо владеет дилером мотоциклов Yamaha.

В ответ на это Метельский подал иск о защите чести и достоинства к ФБК и Алексею Навальному. Он связывал публикации ФБК о себе с предстоящими выборами в Мосгордуму. По итогам сентябрьского голосования Метельский не сумел переизбраться в Мосгордуму, в которой заседал с 2001 года.

 
 
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