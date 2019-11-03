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Почти 11 тысяч белорусов требуют сделать 31 декабря выходным. Услышит ли их власть?

04.11.2019 16:49 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Уже около 11 тысяч белорусов поддержали онлайн-петицию с призывом к власти дать гражданам нормально встретить Новый год.

Почти 11 тысяч белорусов требуют сделать 31 декабря выходным. Услышит ли их власть?
Напомним, граждане запустили онлайн-петицию с призывом сделать 31 декабря, а также 1 и 2 января выходными днями на минувшей неделе.

Достаточно быстро обращение в адрес Администрации президента и Минтруда набрало почти 11 тысяч подписей. При этом, судя по динамике, петиция может собрать гораздо больше подписей.

Петиция с призывом предоставить дополнительные выходные уже стала популярнее обращения против "закона об отсрочках" - оно собрало немногим более десяти тысяч подписей, хотя тема была крайне резонансной, пишет sputnik.by


Увы, у белорусов нет ни рождественских, ни новогодних каникул. Официально праздничный день только 1 января, а 31 декабря и 2 января, если не выпадают на субботу-воскресенье, являются рабочими. 

Власти на тот раз снизошли до того, чтобы сделать 2 января выходным, но его придется отрабатывать в субботу на той же неделе. 

Авторы же петиции хотят, чтобы эти даты всегда были выходными днями - они уверены, что это принесет пользу не только людям, но и экономике.
 
 
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Уже около 11 тысяч белорусов поддержали онлайн-петицию с призывом к власти дать гражданам нормально встретить Новый год.
 
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