Приглашаем танцующую молодежь Волковыска!

Источник материала: Новости Волковыска

Вы умеете и любите танцевать в современных стилях?! Вы полны энергии и хотите проявить себя?! Пришло время зажечь на тацполе Молодежного Центра! Посмотреть ИНСТРУКЦИЮ районного танцевального конкурса-баттла «Наша территория» можно ЗДЕСЬ! Принимаем ЗАЯВКИ до 20 ноября. Участие в dance battles «Наша территория» бесплатно!



