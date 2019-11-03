Вы умеете и любите танцевать в современных стилях?! Вы полны энергии и хотите проявить себя?! Пришло время зажечь на тацполе Молодежного Центра! Посмотреть ИНСТРУКЦИЮ районного танцевального конкурса-баттла «Наша территория» можно
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Приглашаем танцующую молодежь Волковыска!
04.11.2019 — Разное | Новости Волковыска
Источник материала: Новости Волковыска
Вы умеете и любите танцевать в современных стилях?! Вы полны энергии и хотите проявить себя?! Пришло время зажечь на тацполе Молодежного Центра! Посмотреть ИНСТРУКЦИЮ районного танцевального конкурса-баттла «Наша территория» можно
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Вы умеете и любите танцевать в современных стилях?! Вы полны энергии и хотите проявить себя?! Пришло время зажечь на тацполе...
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