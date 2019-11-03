Германия признала, что ее ВВС не имеют современных самолетов

Источник материала: Tut.by

С 2022 года флот истребителей Eurofighter Typhoon ВВС бундесвера будет модернизирован. На самолеты поставят новые радары Captor-E с активной фазированной решеткой. Без этого усовершенствования немецкая авиация фактически не имеет современных самолетов, пишет defenseworld.net.



Фото: worldwide-military.com

По словам генерал-лейтенанта люфтваффе Инго Герхарца, с новым радаром «Еврофайтер» сможет сильно повысить свои возможности как в воздушном бою, так и в работе по земле.

Радар Captor-E был разработан консорциумом «Еврорадар», в который входят три компании: Leonardo (Великобритания, Италия), Indra (Испания) и Hensoldt (Германия). Несмотря на то, что первый полет Eurofighter Typhoon с Captor-E состоялся еще в 2007 году, ни одна из стран-разработчиков пока не переоборудовала свои истребители таким новшеством. Вместе с тем, британцы и итальянцы стали использовать американские истребители пятого поколения F-35 с радаром Northrop Grumman AN / APG-81 (также оснащенным активной фазированной решеткой).

В этой ситуации люфтваффе оказались в отстающих. Наряду с истребителями «Торнадо», которые находятся в строю с 1982 года и которые скоро спишут, «Еврофайтеры» без новейших средств обнаружения также не могут считаться достаточно современными самолетами. Соответственно, в ВВС Германии на сегодняшний день нет новых истребителей — и эту проблему нужно срочно решать, заявил Инго Герхарц.