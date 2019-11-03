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Гособвинитель запросил для бывшего директора БелОМО шесть лет колонии

04.11.2019 17:00 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Гособвинитель запросил для бывшего директора БелОМО шесть лет колонии

фото: belsat.eu

Сегодня в суде Первомайского района Минска государственный обвинитель выступил в судебных прениях.

Гособвинитель запросил бывшему гендиректору холдинга "БелОМО", экс-директору Минского механического завода имени С.В.Вавилова наказание в виде 6 лет, а его заместителю - 5 лет колонии усиленного режима, передает БЕЛТА.

Кроме того, бывших топ-менеджеров предлагается лишить права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, на срок 5 лет.

Гособвинитель попросил суд учесть смягчающие обстоятельства: активное способствование выявлению преступления и изобличение других его участников, добровольную уплату дохода, полученного преступным путем, а также преклонный возраст обвиняемого.

Напомним, руководители обвиняются во взяточничестве - с начала 2009 года по 23 января 2019-го приняли от гендиректора российского ЗАО "Оптрон-ИТ" не менее 22,2 тыс. рублей.

По версии обвинения, взятки топ-менеджеры получали систематически, раз в квартал, за содействие в заключении и исполнении договоров на поставку комплектов деталей комплексов самообороны.

Бывший руководитель БелОМО Вячеслав Бурский в суде пояснил, что суммам взяток не придавал большого значения и воспринимал их как как подарок за решение технических вопросов. В СИЗО он написал явку с повинной и сейчас находится под домашним арестом.

Оба фигуранта полностью признали вину.

 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня в суде Первомайского района Минска государственный обвинитель выступил в судебных прениях.
 
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