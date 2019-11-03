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26 октября покинул свой пост председатель районной оргструктуры ДОСААФ Александр Ляшенко

04.11.2019 — Разное | Асiповiцкi край  
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Источник материала: Асiповiцкi край

За 34 года, в течение которых он возглавлял главную осиповичскую «кузницу» водительских кадров, здесь получили права на управление различными транспортными средствами примерно 20 тысяч земляков. Многих из них Александр Ильич учил сам.

26 октября покинул свой пост председатель районной оргструктуры ДОСААФ Александр Ляшенко

Был среди выпускников автошколы и председатель районного Совета депутатов Сергей Сувеев. Провожая Ляшенко на заслуженный отдых, глава представительской власти района вручил ему Благодарственное письмо.

На церемонии прощания, которую организовал дружный коллектив учреждения, присутствовал также председатель Могилевской областной оргструктуры государственно-общественного объединения ДОСААФ Александр Мазур (на снимке — второй слева).

 
 
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За 34 года, в течение которых он возглавлял главную осиповичскую «кузницу» водительских кадров, здесь получили права на управление различными транспортными...
 
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