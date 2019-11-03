«Это какой-то колхоз». Главный по судьям в Беларуси охарактеризовал поведение игроков «Динамо-Брест»

Источник материала: Tut.by

Матч между брестским «Динамо» и «Шахтером» получился ярким. Но больше запомнится не футбольными действиями, а спорами вокруг судейства – подопечные Марцела Лички были в бешенстве. Прежде всего брестчане были недовольны тем, что главный арбитр встречи Виктор Шимусик в концовке не заметил игру рукой со стороны защитника «Шахтера» Игоря Бурко в штрафной и не назначил очевидный, по мнению футболистов, пенальти.



Павел Нехайчик. Фото: Станислав Коршунов, TUT.BY

По просьбе «Трибуны» директор Департамента Андрей Чепа поделился своим мнением относительно претензий брестского клуба, а также оценил действия футболистов «Динамо».

– Я же начальник Департамента судейства и инспектирования, официальное лицо, публично не имею права высказываться по судейским решениям. В соответствии с Судейской конвенцией УЕФА 2012 года, членами которой мы являемся, судейские решения не выносятся на обозрение публики и не обсуждаются. Поэтому вряд ли смогу вам помочь. Может, ветераны судейского корпуса могут высказать свое мнение. То есть те люди, которые не работают в АБФФ.

– А в программе «Судите с нами» будет разбор спорных эпизодов матча?

– Не знаю, если честно. Я уже не занимаюсь ею. Это вредная программа, неинтересная. Ни в одной стране мира нет такой программы, где дается официальная оценка судейских решений. Хоть одна страна есть? Нет. А у нас появилась. В начале года начали вести – получилась какая-то ерунда. Люди воспринимают все не так, как должны. Начинаются звонки: «А вы наш момент не дали, а вы не разобрали тот эпизод». Не мы же выбираем их. Нам дает пресс-служба те эпизоды, которые в интернете больше всего обсуждаются. Но все равно в наш адрес потом летят какие-то обиды. До конца года передача доживет кое-как, а потом не будем ее возобновлять.

Так что лучше за комментарием обратитесь к ветеранам, болельщикам. Они [болельщики] вам расскажут об этих моментах гораздо красочнее, чем я. Хотя правил не знают, но говорить будут. На диване всегда лучше судится и играется.

– По-вашему, матч в Бресте получился огненным?

– Безусловно. Но почему-то игроки забываются, начинают советовать судьям. Мы же тоже смотрим европейский футбол, арбитры понимают и видят, как нужно играть в футбол по-настоящему. Поэтому рассказывать, что судьи у нас плохие, а футболисты первоклассные, по меньшей мере несерьезно.

Когда игрок сборной вместо того, чтобы с семи метров послать мяч в пустые ворота, бьет в обратную сторону, мы же не бежим за ним и не обсуждаем это действие. Или когда точную передачу будущие призеры чемпионата не могут сделать на четыре метра. Футболисты забывают об этом. Если бы они были действительно футболистами высокого уровня, вряд ли бы до сих пор играли у нас. А судьи для них – самая главная беда. Юношеский футбол самый лучший, тренерские кадры самые лучшие, работают по всей Европе. Суперклассные стадионы у нас в каждом городе. В еврокубках всех рвем, национальная сборная постоянно участвует в топ-турнирах. Вот только судейство хреновое. Получается так. Других проблем нет.

Наболело чуть-чуть, но, к сожалению, судьи не имеют права высказываться, потому что все-таки это «голубая кровь», каждое слово потом будет обсасываться и рассматриваться через микроскоп. К сожалению, мы вынуждены слушать всю критику. Глаза у всех есть, интернетом все пользуются. А там, к сожалению, пишут разную чушь.

Не было бы судейских ошибок – не было бы этих обсуждений. А сама игра? Вряд ли там был показан какой-то искрометный футбол высочайшего качества. Да, бегали, единоборств было много, 60 с чем-то нарушений. А уровень футбола какой? Вот, после игры в Бресте мы смотрели матч «Милан» – «Лацио». Небо и земля. Хотя в Италии тоже за судьями бегали, оспаривали решения. Но уровень непосредственно футбола, мягко говоря, отличается. Тем не менее у нас все почему-то обращают больше внимания на судейство, а не на уровень игры.

– Если не хотите комментировать действия судей матча «Динамо-Брест» – «Шахтер», то тогда, может, прокомментируете действия футболистов, которые пытались арбитрам показать на телефоне повтор эпизода, где Игорь Бурко в штрафной сыграл рукой?

– А что тут комментировать? Все и так понятно. Это какой-то колхоз. Они хотят показать телефон судье, тот посмотрит и на этом основании примет решение? По-моему, такое поведение игроков – это позор.



Фото: Станислав Коршунов, TUT.BY

– Зато на повторе можно рассмотреть эпизод с нескольких ракурсов.

– То есть, по-вашему, нормально взять телефон и так поступать?

– Нет, не считаю это нормальным. Но это своеобразный VAR, который есть в Европе, а до нас еще не дошел.

– Вы знаете, мнение такое, мягко говоря, спорное. Ведь если бы судья принял решение на основании просмотра повтора на телефоне, думаю, смех был бы на всю Европу. Это был бы просто позор. И, кстати, если вы знаете, в новых правилах прописано следующее: если игрок показывает арбитру, что нужно идти посмотреть VAR, то футболисту сразу же предъявляется желтая карточка. Поэтому все поползновения Кисляка, Нехайчика с этим телефоном показывают уровень нашего футбола и лидеров нашего футбола в частности. Это их не красит.

– Руководство «Динамо» намерено подавать апелляцию на судейские решения.

– Это их право. Результат матча никогда в жизни не отменят. Смысл этих действий? Не вижу его.

– По-вашему, такие шаги не красят руководство клуба?

– Конечно. Это полное незнание правил и законов футбола. Я думаю так.

– Бурко признался, что сыграл рукой в штрафной, но при этом говорит: «Что, нужно было подойти к судье и сказать ему об этом?»

– Рука руке рознь. Если мяч перед попаданием в руку попал игроку в бедро, то можно продолжать играть. Это правила игры. Люди об этом забывают. Были сомнения и у меня, что мяч коснулся бедра. Поэтому говорить о том, что Бурко нужно было бежать к судье и сигнализировать об игре рукой, смешно. Не каждое попадание в руку наказуемо.

– За резкие высказывания в сторону судей руководство «Динамо» и футболистов могут наказать?

– Это будет решать дисциплинарный комитет. Это не в моей компетенции, ничего не могу сказать по этому поводу. Если бы на пресс-конференции тренер допустил какие-то высказывания по судейству, то, в соответствии с регламентом, где запрещено комментировать судейские решения, были бы санкции. Но Личка, насколько я слышал, высказывался очень корректно. Это типично европейский подход. Тренер отвечает за игру команды, за ее подготовку. А судейские решения уже должны оценивать другие. Инспектор матча и руководство департамента судейства и инспектирования АБФФ. Очень правильно сказал Личка, мне понравилась его точка зрения по поводу судейства.

И, кстати, обратите внимание на послематчевые комментарии Павловца. Молодой игрок оказался мудрее многих опытных. Рассудительно и предельно корректно отозвался о спорном судейском решении.

– Осталось, чтобы такое же мнение имели и остальные подопечные Лички.

– Футбол – спорт эмоциональный. Я, например, ничего не имею против эмоций. Если бы Нехайчик и Кисляк играли бы как статуи, как мумии, было бы неинтересно. Футбол прежде всего интересен эмоциями. И даже уже то, что мы обсуждаем сутки вот эти судейские решения, это прекрасно. Гораздо хуже было бы, если бы вялые футболисты бегали по полю, покорно принимали каждое решение судьи, никак не реагировали – тогда бы футбол не был кому-то интересен.

Судейские ошибки были, есть и будут. Это на сто процентов. Вон, VAR ввели в Англии. И что? По-моему, из-за него еще больше стало скандалов. Судейское решение всегда будет иметь две стороны – проигравшую и выигравшую. Естественно, кто-то будет соглашаться, а кто-то – возмущаться. Это закон.



Фото: Станислав Коршунов, TUT.BY

– За поведение болельщиков, бросавших бутылки в судей после матча, клуб также понесет наказание?

– Думаю, в рапорте делегата это будет отражено. По крайней мере делегат обязан это сделать. И дисциплинарный комитет, уверен, будет принимать решение по данным эпизодам.

– Скажите, когда игрок говорит «пускай боковой судья купит очки», это считается оскорблением?

– Считаю, это оскорбление. Мое мнение такое. Но, опять-таки, если дисциплинарный комитет посчитает такие слова оскорбительными, то, наверное, могут игрока привлечь к ответственности. И да, насчет очков. Если вы посмотрите гол «Шахтера», то увидите, что Хващинский при стандарте даже не выпрыгивал, а забил головой из опорного положения. Может, лучше защитникам «Динамо» купить эти очки? Они что, не видели, что игрок один? Надо прежде всего искать причины в себе, а не в ком-то.

Честно скажу, выражение про очки задело. Я Кисляка знаю как очень интересного молодого человека. Он действительно грамотный, думающий, поиграл на высоком уровне. Не знаю, что на него нашло. Но эмоции у него били через край. И, думаю, чисто на эмоциях он позволил себе такое выражение.

– Как прокомментируете то, что Кисляк пытался зайти в судейскую комнату?

– Если честно, не слышал об этом. Может, хотел поблагодарить судей за хорошую работу? Вы знаете, Сергею повезло, что меня не было там. У меня был случай, правда, в первой лиге. Один помощник главного тренера зашел ко мне в судейскую свести счеты. Я что сделал? Изнутри закрыл двери, снял майку и говорю: «Теперь слушаю вас. Какие претензии ко мне?» И стал идти на него. Думал, человек от страха обделается.

Так что, уверен, наши судьи не такие уж хлюпики и не дали бы себя в обиду, если бы игрок захотел применить физическую силу. Но в любом случае в судейскую врываться запрещено кому бы то ни было, даже председателю клуба.

– Этот матч болельщики и специалисты будут обсуждать еще долго?

– Дня два. Потом все забудется. Ведь это эмоции. Но у меня накипело. Если честно, такая должность у меня, при которой нужно быть готовым ко всему. Если надел черную маечку – будь готов, что кому-то будешь неугодным. Но все должно быть в рамках разумного и в рамках приличия. Все мы взрослые люди, у каждого свои амбиции, семьи. И если я буду допускать подобное поведение в отношении себя, что скажет потом мой сын, что обо мне подумает? Я осназ [часть Особого назначения Разведывательного управления] Советской армии прошел, у меня понятия чести, совести и собственного достоинства в крови, так меня воспитывали родители. Я никогда не позволял проявления неуважения к другим. И к себе не позволю.

– Вы не раз были на ГОСК «Брестский». Атмосфера на этом стадионе, по-вашему, может давить на судей?

– 10 тысяч зрителей по-любому будут давить. Но, опять-таки, на кого как. Вспоминаю, как я судил на борисовском «Городском», когда на трибунах был аншлаг. Честно скажу, пять тысяч болельщиков добавляли куража, аж до мурашек по коже. Добавляется концентрация, ты понимаешь, что люди пришли на футбол и нельзя им испортить впечатление от футбола. Так что, мне кажется, 10 тысяч человек на трибунах по любому добавляют сил футболистам и судьям. А если давят, то в хорошем смысле. Футбол всегда ради зрителей. Если их нет, то какой смысл играть?