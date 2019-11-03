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Microsoft сократила рабочую неделю до 4 дней. Продуктивность выросла почти вдвое

04.11.2019 17:18 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Японское подразделение Microsoft устроило эксперимент и перешло на рабочую неделю, состоящую из четырех дней. Спустя месяц появились результаты: продуктивность компании стала выше, пишет CNBC.

На весь август сотрудникам японского филиала Microsoft разрешили брать дополнительный выходной в пятницу. Им пообещали, что на зарплате и отпускных это никак не отразится. В итоге, судя по опросам, 92% работников Microsoft почувствовали себя гораздо счастливее после того, как рабочих дней стало на четверть меньше.

Кроме того, продуктивность (продажи на одного сотрудника) выросла на 40% по сравнению с августом 2018 года. Большая часть обсуждений перешла в онлайн, а встречи ограничивались половиной часа, что позволило экономить время. Работающие четыре дня в неделю люди на 25,4% реже брали отгулы. Потребление электроэнергии снизилось на 23%, а расход бумаги – на 58%.

Почти все участники эксперимента выразили надежду, чтобы эта практика стала постоянной. При этом некоторые признались, что им было сложно отдыхать в пятницу, что остальной мир продолжает работать. 

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Японское подразделение Microsoft устроило эксперимент и перешло на рабочую неделю, состоящую из четырех дней. Спустя месяц появились результаты: продуктивность...
 
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