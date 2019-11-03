Беларуские спасатели победили в чемпионате по подъёму на небоскрёб. В четвёртый раз!

Источник материала: KYKY

Беларуские спасатели снова приехали на международные соревнования «Вертикальный вызов» в Петербург. И стали лучше всех: они опередили десятки команд в скоростном поднятии на небоскреб, передает МЧС.

Справка. Состязания «Вертикальный вызов» впервые были организованы три года назад в России. Как отмечают организаторы, это новый формат спортивных соревнований среди пожарных и спасателей, призванный показать модель испытаний, с которыми каждый день сталкиваются пожарные и которые требуют больших физических усилий. Основная цель мероприятия – выявить сложность и опасность профессии пожарного-спасателя.

В соревнованиях 2019 года, где четвертый раз подряд побеждают беларусы, участвовали около 300 сотрудников экстренных служб, в том числе и минские спасатели. Им нужно было забраться на 39 этажей здания «Лидер-Тауэр», а это 936 ступеней и 145 метров вертикального подъема.





В итоге среди женщин первое место заняла представительница МГУ МЧС Наталья Бондаренко. Она преодолела почти тысячу ступенек за 7 минут и 32 секунды. Причем ее время почти не уступает показателю у мужчин.

Победитель среди мужчин – минский спасатель Александр Клюйко. Он забрался на 39-й этаж за 4 минуты и 34 секунды. Клюйко выигрывает подъем на небоскреб с момента основания соревнований. Второе и третье места – у минчан Виктора Бурака и Сергея Сычева.

Фото: пресс-служба МЧС России, Минское городское управление МЧС.