Погода на неделе: теплая дождливая погода

Источник материала: Новости Дзержинска

Теплая дождливая погода ожидается в Беларуси на этой неделе.

Во вторник, 5 ноября, погодные условия на территории Беларуси будут в основном определять атмосферные фронты. Ночью и утром на большей части территории, днем местами по стране пройдут кратковременные дожди. В дневные часы ожидается порывистый ветер. Температура воздуха ночью составит 7-13 градусов выше нуля, днем - плюс 10-16 градусов.

В среду, 6 ноября, под влиянием фронтального раздела на большей части территории Беларуси пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах ожидается слабый туман. Температура воздуха ночью составит 5-12 градусов выше нуля, днем будет от плюс 7 градусов по северо-западу до 17 градусов тепла по юго-востоку страны.

В четверг, 7 ноября, погоду будет определять область пониженного атмосферного давления, сформированная в более прохладном воздухе, по северу Беларуси скажется влияние фронтального раздела. Местами, преимущественно по северу страны, пройдут кратковременные дожди, ночью в северных районах возможен мокрый снег. Температура воздуха ночью составит от нуля до 7 градусов выше нуля, днем будет от плюс 4 по северу до 12 градусов тепла по югу.

В пятницу, 8 ноября, ночью в отдельных районах Беларуси пройдут кратковременные осадки, в основном дождь. Днем с ростом атмосферного давления будет преимущественно без осадков. Ночью и утром местами ожидается слабый туман. Температура воздуха ночью составит 1-7 градусов выше нуля, по северо-востоку при прояснениях воздух охладится до нуля - минус 3 градусов. Днем будет 5-12 градусов тепла.



