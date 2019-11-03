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Ансамбль «Суседзi» трижды стал лауреатом международного фестиваля в Польше

04.11.2019 — Разное | Новости Дзержинска  
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Источник материала: Новости Дзержинска

Народный вокальный ансамбль «Суседзi» Дзержинского городского Дома культуры покоряет сердца польских зрителей.

25-28 октября коллектив принял участие в XXI Международном фестивале-конкурсе творчества «Калейдоскоп талантов. Осень 2019». Это ежегодный фестиваль, который проводится в живописном польском городе Живец, а его специальным патронатом выступает сам бургомистр. В этот раз в конкурсе приняли участии более 500 конкурсантов из разных стран Европы: Чехии, Польши, Латвии, Эстонии, Молдовы и Беларуси.

Дзержинский ансамбль «Суседзі» выступил в 3 конкурсных номинациях, познакомив слушателей и гостей фестиваля с мелодичной и чарующей белорусской песней. Несмотря на национальные различия, произведения белорусских авторов нашли отклик в душе каждого зрителя. Ведь, как известно, музыка говорит на всех языках и не знает культурных границ.



Жюри по достоинству оценило вокальные и артистические таланты коллектива и его отдельных участников. Ансамбль трижды стал лауреатом конкурса и вернулся домой с почетными дипломами I, II и III степеней в категории «Народный вокальный микс», «Вокальный дуэт» и «Народный вокальный микс – эстрадный вокал», а также был удостоен специальной премией «За сохранение и популяризацию исторического и культурного наследия».

В последний день фестиваля на гала-концерте в замковом королевском парке города Живец было положено начало новой доброй традиции фестиваля. Под руководством бургомистра представители от каждой страны, удостоенные звания лауреата, посадили своё дубовое дерево. Посчастливилось и дзержинскому коллективу. Теперь в королевском парке растет «соседский» белорусский дуб.

— «Калейдоскоп талантов» стал своеобразным праздником творчества и дружбы для нашего коллектива, возможностью научиться чему-то новому и поделиться своим опытом. Мы рады что стали белорусской частичкой красочного калейдоскопа и смогли приобщить пусть и не большую, но часть европейского сообщества к белорусской культуре! — делится впечатлениями руководитель ансамбля Ольга Юрасева, — И, конечно, хочется сказать спасибо руководству Дзержинского районного исполнительного комитета и директору Дзержинского городского Дома культуры, Чаган Татьяне Ивановне, за оказанное доверие.


 
 
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Народный вокальный ансамбль «Суседзi» Дзержинского городского Дома культуры покоряет сердца польских зрителей.
 
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